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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:06

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В сети появилось видео задержания группы лиц в 22 микрорайоне Актау

На кадрах видеоролика сотрудники полиции задерживают несколько человек в 22 микрорайоне Актау. Запись прокомментировали представители пресс-службы ДВД Мангистауской области.

Кадр с видео
Момент задержания неизвестных сотрудниками полиции снял житель Актау. На кадрах видно, как полицейские на трех патрульных машинах задерживают группу лиц.

Инцидент, как сообщил автор ролика, произошел 28 февраля примерно в 02:00 в 22 микрорайоне Актау.



Представители пресс-службы ДВД Мангистауской области сообщили, что звонок в дежурную часть центра оперативного управления поступил в 02:31. Звонивший сообщил о драке в 22 микрорайоне перед магазином «Актау».

- Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали двоих граждан 1989 и 1991 года рождения. После чего их доставили в УВД. В ходе проверки установлено, что 28-летний мужчина поссорился со своим знакомым. Претензий друг к другу они не имеют, заявлений не поступало. В отношении гражданина 1989 года рождения составлен административный протокол по части 1 статьи 440 (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) КоАП РК, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Видео очевидцев


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Комментарии ( 4 )

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 Краснов (Посетители) Сегодня, 14:40
У меня во дворе после полуночи периодически индейцы залетные беспределят: музыка на всю, пьют, блюют, мусорят, харкаются и галдят истошно. В такие моменты сожалеешь об отсутствии ружья, ибо по-хорошему до них почти не доходит kill
А от патрулей и многочисленных камер толку не наблюдается.
 
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Tima1104 (Посетители) Сегодня, 14:29
Правильно так и надо с такими поступать
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 13:43
10 жыл бұрын, мұндай тіке-тірестер қалыпты жағдай еді. Ал қазір түшкіріп қалсаң, айыппұл деп шенді жетіп келеді ... stop
 
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  • ДухLess
  • бася
  • Краснов
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 trump (Посетители) Сегодня, 13:41
Офигеть, сколько "медперсонала" нагнали, чтобы утихомирить двух бакланов. Шаолиньских монахов, по-ходу, вязали.. rofl
 
 

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