В сети появилось видео задержания группы лиц в 22 микрорайоне Актау

Момент задержания неизвестных сотрудниками полиции снял житель Актау. На кадрах видно, как полицейские на трех патрульных машинах задерживают группу лиц.Инцидент, как сообщил автор ролика, произошел 28 февраля примерно в 02:00 в 22 микрорайоне Актау.Представители пресс-службы ДВД Мангистауской области сообщили, что звонок в дежурную часть центра оперативного управления поступил в 02:31. Звонивший сообщил о драке в 22 микрорайоне перед магазином «Актау».- Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали двоих граждан 1989 и 1991 года рождения. После чего их доставили в УВД. В ходе проверки установлено, что 28-летний мужчина поссорился со своим знакомым. Претензий друг к другу они не имеют, заявлений не поступало. В отношении гражданина 1989 года рождения составлен административный протокол по части 1 статьи 440 (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) КоАП РК, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.