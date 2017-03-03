В Актау подозреваемого в развращении несовершеннолетних водителя школьного автобуса осудили на пять лет

Kapital.kz
Приговор жителю Шетпе вынесли сегодня, 3 марта, в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области.
- Подсудимого признали виновным согласно пункту 1 статьи 124 УК РК (Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней) и приговорили к лишению свободы сроком на пять лет в колонии общего режима. Подсудимый лишен права занимать должности в организациях по воспитанию и обучению детей на восемь лет, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.
Осужденный должен выплатить семье пострадавшей 500 тысяч тенге за моральный ущерб, согласно решению суда.
Расследование в отношении водителя школьного автобуса началось после того, как у ученицы 4 класса одной из школ Шетпе в сотовом телефоне были найдены сообщения «Скучаю очень, в 15:00 жди перед школой. Заберу». Это сообщение в телефоне девочки случайно увидела учительница и сообщила родителям ученицы, которые и написали заявление в правоохранительные органы.
- Подсудимого признали виновным согласно пункту 1 статьи 124 УК РК (Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней) и приговорили к лишению свободы сроком на пять лет в колонии общего режима. Подсудимый лишен права занимать должности в организациях по воспитанию и обучению детей на восемь лет, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.
Осужденный должен выплатить семье пострадавшей 500 тысяч тенге за моральный ущерб, согласно решению суда.
Расследование в отношении водителя школьного автобуса началось после того, как у ученицы 4 класса одной из школ Шетпе в сотовом телефоне были найдены сообщения «Скучаю очень, в 15:00 жди перед школой. Заберу». Это сообщение в телефоне девочки случайно увидела учительница и сообщила родителям ученицы, которые и написали заявление в правоохранительные органы.