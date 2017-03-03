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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 15:02

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В Актау подозреваемого в развращении несовершеннолетних водителя школьного автобуса осудили на пять лет

Суд приговорил 69-летнего мужчину к пяти годам лишения свободы и обязал выплатить моральную компенсацию родителям пострадавшей девочки. Об этом рассказали в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Kapital.kz
Приговор жителю Шетпе вынесли сегодня, 3 марта, в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области.

- Подсудимого признали виновным согласно пункту 1 статьи 124 УК РК (Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней) и приговорили к лишению свободы сроком на пять лет в колонии общего режима. Подсудимый лишен права занимать должности в организациях по воспитанию и обучению детей на восемь лет, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Осужденный должен выплатить семье пострадавшей 500 тысяч тенге за моральный ущерб, согласно решению суда.

Расследование в отношении водителя школьного автобуса началось после того, как у ученицы 4 класса одной из школ Шетпе в сотовом телефоне были найдены сообщения «Скучаю очень, в 15:00 жди перед школой. Заберу». Это сообщение в телефоне девочки случайно увидела учительница и сообщила родителям ученицы, которые и написали заявление в правоохранительные органы.


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Комментарии ( 1 )

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 FBI (Посетители) Сегодня, 15:12
Что то его как то быстро уже осудили ....
 
 

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