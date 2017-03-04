В Актау упавший с крыши козырек вентиляционного люка повредил припаркованный у дома автомобиль

Упавший козырек

Динара Жанабаева, жительница 16 дома в 31А микрорайоне, 3 марта, обнаружила повреждения на своем автомобиле. Девушка вызвала полицейских, написала заявление. И обратилась с жалобой в обслуживающую компанию, где девушке сообщили, что дом находится на гарантии застройщика.Случай, когда ветром сносит козырек от вентиляционного люка, по словам Динары Жанабаевой, неединичный.- Первый случай произошел зимой. Мы в этот момент гуляли на улице с детьми. Чудом, нам на голову не упал. Пошла разбираться в местный ПКСК, там сказали, что этот вопрос не к ним. Гарантийный срок строительной компании еще не истек. За состояние дома застройщик отвечает до апреля 2017 года, – рассказывает Динара Жанабаева.В компании-застройщике рассказали, что гарантийный срок истек еще в январе текущего года.- У нас с этим ПКСК отдельная история. К нам до сих пор люди приходят и жалуются, что в доме лампочки надо поменять. Но, извините, мы свои обязательства выполнили. Дом построен в 2015 году. Гарантийный срок два года. В январе 2017 года он, соответственно, истек. Однако мы берем на себя обязательства по выплате хозяйке машины стоимости ремонта, – рассказал Нурлыбек Аманбаев.