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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Султангереева

Опубликовано: Сегодня, 05:13

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В Актау упавший с крыши козырек вентиляционного люка повредил припаркованный у дома автомобиль

Расходы на ремонт поврежденного автомобиля возместит компания-застройщик. Об этом рассказал Нурлыбек Аманбаев, начальник производственно-технического отдела строительной компании.

Вентиляционные люки. Фото автора
Динара Жанабаева, жительница 16 дома в 31А микрорайоне, 3 марта, обнаружила повреждения на своем автомобиле. Девушка вызвала полицейских, написала заявление. И обратилась с жалобой в обслуживающую компанию, где девушке сообщили, что дом находится на гарантии застройщика.

Случай, когда ветром сносит козырек от вентиляционного люка, по словам Динары Жанабаевой, неединичный.

В Актау упавший с крыши козырек вентиляционного люка повредил припаркованный у дома автомобиль


- Первый случай произошел зимой. Мы в этот момент гуляли на улице с детьми. Чудом, нам на голову не упал. Пошла разбираться в местный ПКСК, там сказали, что этот вопрос не к ним. Гарантийный срок строительной компании еще не истек. За состояние дома застройщик отвечает до апреля 2017 года, – рассказывает Динара Жанабаева.

В компании-застройщике рассказали, что гарантийный срок истек еще в январе текущего года.

В Актау упавший с крыши козырек вентиляционного люка повредил припаркованный у дома автомобиль


- У нас с этим ПКСК отдельная история. К нам до сих пор люди приходят и жалуются, что в доме лампочки надо поменять. Но, извините, мы свои обязательства выполнили. Дом построен в 2015 году. Гарантийный срок два года. В январе 2017 года он, соответственно, истек. Однако мы берем на себя обязательства по выплате хозяйке машины стоимости ремонта, – рассказал Нурлыбек Аманбаев.

В Актау упавший с крыши козырек вентиляционного люка повредил припаркованный у дома автомобиль

Упавший козырек


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Комментарии ( 1 )

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Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 07:06
Это хорошо что на головы не упал.
 
 

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