В Актау в 41 доме 4 микрорайона произошло убийство

Катафалк возле 41 дома 4 микрорайона. Фото автора

Трагедия произошла сегодня ночью. Ранним утром на месте работали полицейские. Соседи говорят, погибший - мужчина 1980 года рождения - часто бывал нетрезвым.



- В этой квартире постоянно выпивали. Очень часто оттуда доносились крики и ругань. Сегодня ночью там громко кричали и дрались, - говорят соседи.



- Личность подозреваемого установлена. Мужчина, 1965 года рождения, задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 106, ч.3 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника). Ведется досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.