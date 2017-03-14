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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Султангереева

Опубликовано: Сегодня, 11:16

Просмотров: 4326

В Актау в 41 доме 4 микрорайона произошло убийство

Сегодня, 14 марта, в одной из квартир 41 дома 4 микрорайона обнаружен труп мужчины. По словам соседей, этой ночью из квартиры были слышны громкие крики. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Катафалк возле 41 дома 4 микрорайона. Фото автора
Трагедия произошла сегодня ночью. Ранним утром на месте работали полицейские. Соседи говорят, погибший - мужчина 1980 года рождения - часто бывал нетрезвым.

- В этой квартире постоянно выпивали. Очень часто оттуда доносились крики и ругань. Сегодня ночью там громко кричали и дрались, - говорят соседи.

- Личность подозреваемого установлена. Мужчина, 1965 года рождения, задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 106, ч.3 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника). Ведется досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.


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Комментарии ( 34 )

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  • kolek
  • vlad75
 Placida (Посетители) Сегодня, 14:42
Цитата: kolek
А обещают нам благо в супер современном государстве которое готовится к ЭКСПО

а вот как раз эту..ммм..тележку и на ЭКСПО. Есть,черт возьми, чем гордиться.
 
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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 14:42
да не всё ли равно на какой бичевозке поедет труп-одно настораживает -подлость и безразличность соседей - шум гам крики ругань -вызывайте мусаров *- иначе придётся вызывать бичевоз и пятнадцатисуточников!
что за статья за такая лоховская -беспомощность похищение человека -вы что там Войну и мир переписываете*?
 
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  • imho_tep
  • vlad75
 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 14:31
На секунду пронеслась страшная мысль. Когда придет мой час,меня на ней же повезут? О май гад...
 
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Знакомый (Посетители) Сегодня, 14:30
Убожество какое то!!! Даже скот на такой не возят!!
 
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DiDa (Посетители) Сегодня, 14:15
веня,
Действительно так. Это разберется в ходе следствия. Какой мотив был у подозреваемого? Если он умышленно хотел убить и целенаправленно нанес удары предметом чтобы убить, то переквалифицируют на статью убийство и всё. А так скорее всего "бытовуха" и ударил чем то не думая что убьет.
 
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ЕленаЕлена (Посетители) Сегодня, 13:43
Цитата: Xoxma80
Или их в одну друг на друга? Так же нельзя...

В нормальном катафалке полочки есть, как в поезде. Но, очевидно, нормальный катафалк давно раскраден, если вернулись к доисторической тележке. Этот утиль, наверное, даже в металлолом не принимают, только поэтому она еще на балансе числится. А то бы и ее раскрали (((
 
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веня (Посетители) Сегодня, 13:42
НЕ понятно, убить это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью?
 
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  • kolek
 ЕленаЕлена (Посетители) Сегодня, 13:39
Цитата: Yelizaveta
Скорбим, хороший был человек, раз соседи не вызвали участкового при криках!

Не вызывали, потому что осознавали полную бессмысленность такого вызова. Не первый год в Актау.
Наши участковые по микрорайону тоже горазды только проституток ловить, и то тех, кто на вывеску по съедобнее. Ну и выясняют где ремонт идет и гастеров незарегистрированных "навещают". А жильцы как всегда на самовыживаемости.
 
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Крадун (Посетители) Сегодня, 13:29
Маковка,

Да!Да!Было дело!!Наверно ушло в фонд малоимущих стражей порядка!
 
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bake (Посетители) Сегодня, 13:19
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