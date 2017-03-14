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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:21

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ДВД Мангистауской области: Стрелявший из машины свадебного кортежа установлен

По факту нарушений общественного порядка и правил дорожного движения на видеоролике, выложенном в рубрике «Народные новости» 13 марта, установлены трое жителей Жанаозена. В отношении них составлены материалы для привлечения к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Кадр видео
События на видеоролике, как пояснили в ведомстве, происходили 11 марта 2017 года на автодороге Жанозен - Актау. В них участвовали трое жителей Жанаозена.

В отношении стрелявшего в воздух пассажира Lexus LX, жителя Жанаозена 1997 года рождения, составлены протоколы по статье 434 части 1 КоАП РК (Мелкое хулиганство) и статье 436 части 1 КоАП РК (Стрельба из огнестрельного, газового оружия в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах). Ему грозит штраф в размере 45 380 тенге.

У правонарушителя изъяли шумовой пистолет марки Stalker M906. Материал по данному факту зарегистрирован в книге учета информации УВД Жанаозена от 14 марта 2017 года.

Автовладелец Lexus LX 570, 1997 года рождения, передвигался с подложными номерами. На него составлены протоколы по четырем статьям КоАП РК: 595 части 1, 593 части 8, 590 части 4 и 612 части 1.

Статья 595 часть 1 - невыполнение требований правил дорожного движения: подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки - влечет за собой штраф в размере пяти МРП - 11 345 тенге.

Статье 593 части 8 КоАП РК - несоблюдение правил остановок маршрутных транспортных средств, движения в жилых зонах, перевозки пассажиров и грузов, пользования ремнями безопасности при движении на транспортных средствах, оборудованных ими, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания.

Статья 590 часть 4 - управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком). Наказывается штрафом в размере 20 МРП (45 380 тенге) или лишение права управления транспортными средствами сроком на один год.

Статья 612 часть 1 - управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительское удостоверение или временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения на право управления, страховой полис по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и (или) по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами, регистрационных и иных установленных законодательством документов на транспортное средство). Штраф по данной статье составляет 5 МРП - 11 345 тенге.

Другой участник действий - водитель автомашины BMW, 1993 года рождения, привлечен к ответственности по статье 595 части 2 (Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены) и статье 593 части 8 КоАП РК . Общая сумма штрафа составила 20 МРП, то есть 45 380 тенге.

Материалы по фактам нарушений для рассмотрения направлены в специализированный административный суд Жанаозена.



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Комментарии ( 1 )

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