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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:45

Просмотров: 2456

Женщина-водитель сбила жительницу Актау на пешеходном переходе

ДТП произошло вечером 20 мая на нерегулируемом пешеходном переходе напротив гостиницы "Актау", между 2 и 4 микрорайонами.

Фото очевидца
По словам очевидца, две девушки шли по пешеходному переходу.

- Их пропустили два автомобиля, а третий затормозил прямо на пешеходном переходе и задел одну из девушек. Она ударилась о капот машины и отлетела. Вторая девушка, которая была с ней, сразу начала ее поднимать. На помощь стали подходить люди. Пострадавшую посадили в салон, чтобы отвезти в больницу, - рассказала Диана.


Как рассказали в полиции, женщина-водитель 1985 года рождения управляла автомобилем Nissan Tiida. Она сама доставила потерпевшую в Мангистаускую областную больницу (МОБ). Как показало медицинское освидетельствование, на момент ДТП она была трезвая. Виновница аварии объяснила полицейским, что не заметила пешехода из-за начавшегося дождя и плохой видимости.

Пострадавшая 1982 года рождения, как сообщили в приемном покое МОБ, получила ушиб мягких тканей левого бедра. После оказания медицинской помощи отпущена домой.

Женщина-водитель сбила жительницу Актау на пешеходном переходе


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Комментарии ( 3 )

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  • Ну Ну
 ффф (Посетители) Сегодня, 19:59
Надо отметить, что видимость из за дождя действительно была плохая. В такую погоду без лишней надобности лучше не выезжать. И быть бдительней вдвойне.

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 Ян (Посетители) Сегодня, 18:49
ЖенЧина водитель не растерялась и то дело,обычно тупят. Если по чесноку дура конечно небось в ватсапе сидела или болтала по телефону,100% я не ошибся.

Цитата: Бабай
Когда вы уже научитесь тормозить у перехода, когда там стоят другие машины ?!

Никогда,сохатым это невдомёк.

Цитата: Цвятошик
Взяли моду сбивать на переходе

******* без разницы,в телефоне по уши.
 
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 Цвятошик (Посетители) Сегодня, 18:21
Там фонарь вовсю горит как она не увидела другие остановились а она прет а что гаишников не вызвали чтоб у таких забирали права и вообще лишали прав, если в голове нет тормоза не фиг садится за руль. Взяли моду сбивать на переходе и опять сейчас начнут "болтают по сотке,не смотрят по сторонам,они есжепешеходыбараны".Там есть камера вот пусть посмотрят какая была видимость.
 
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 Бабай (Посетители) Сегодня, 18:04
Постоянно наблюдаю картину, две машины пропускают пешехода и заслоняют его, а по третьей полосе летит олень.. Когда вы уже научитесь тормозить у перехода, когда там стоят другие машины ?!
 
 

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