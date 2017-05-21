Женщина-водитель сбила жительницу Актау на пешеходном переходе

- Их пропустили два автомобиля, а третий затормозил прямо на пешеходном переходе и задел одну из девушек. Она ударилась о капот машины и отлетела. Вторая девушка, которая была с ней, сразу начала ее поднимать. На помощь стали подходить люди. Пострадавшую посадили в салон, чтобы отвезти в больницу, - рассказала Диана.

По словам очевидца, две девушки шли по пешеходному переходу.Как рассказали в полиции, женщина-водитель 1985 года рождения управляла автомобилем Nissan Tiida. Она сама доставила потерпевшую в Мангистаускую областную больницу (МОБ). Как показало медицинское освидетельствование, на момент ДТП она была трезвая. Виновница аварии объяснила полицейским, что не заметила пешехода из-за начавшегося дождя и плохой видимости.Пострадавшая 1982 года рождения, как сообщили в приемном покое МОБ, получила ушиб мягких тканей левого бедра. После оказания медицинской помощи отпущена домой.