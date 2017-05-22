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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 21:35

Просмотров: 623

Драку с поножовщиной сняли на видео очевидцы в Актау

Видео драки, в результате которой в Мангистаускую областную больницу (МОБ) доставили мужчину с двумя ножевыми ранениями сегодня, 22 мая, разместили в социальных сетях очевидцы. Инцидент произошел на дороге между 2 и 6 микрорайонами Актау. По словам врачей МОБ, пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Скриншот видео очевидцев
Видео драки возле автобусной остановки между 2 и 6 микрорайонами Актау выложили в социальные сети очевидцы. На кадрах видно, как группа молодых людей избивает мужчину. Когда мужчина падает, нападавшие убегают.



В приемном покое МОБ сообщили: мужчину неизвестного возраста доставили в приемный покой больницы врачи Скорой помощи из 2-го микрорайона Актау примерно в 20:40 сегодня, 22 мая. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. У него два ножевых ранения - в правое и левое бедра.

Журналист Lada.kz готовит официальный запрос в ДВД Мангистауской области.

Фото Тимура Ниталиева


Драку с поножовщиной сняли на видео очевидцы в Актау
Драку с поножовщиной сняли на видео очевидцы в Актау
Драку с поножовщиной сняли на видео очевидцы в Актау
Драку с поножовщиной сняли на видео очевидцы в Актау
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Комментарии ( 2 )

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Cindy (Посетители) Сегодня, 21:51
Возмутительно!!! среди бело дня, никого и ничего не бояться, Мирное время называется!!! Нарушителей по всей строгости закона наказать.
 
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Коля (Посетители) Сегодня, 21:39
все стоят кукурузу охраняют
 
 

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