Драку с поножовщиной сняли на видео очевидцы в Актау





Видео драки возле автобусной остановки между 2 и 6 микрорайонами Актау выложили в социальные сети очевидцы. На кадрах видно, как группа молодых людей избивает мужчину. Когда мужчина падает, нападавшие убегают.В приемном покое МОБ сообщили: мужчину неизвестного возраста доставили в приемный покой больницы врачи Скорой помощи из 2-го микрорайона Актау примерно в 20:40 сегодня, 22 мая. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. У него два ножевых ранения - в правое и левое бедра.Журналист Lada.kz готовит официальный запрос в ДВД Мангистауской области.