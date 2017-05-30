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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 15:30

Просмотров: 1463

В социальных сетях сообщили о выбросах на месторождении Тенгиз

На видео очевидцы запечатлели желтый дым, который идет из трубы на месторождении Тенгиз. По версии очевидцев, это может быть сероводород. Работников месторождения, как сообщают свидетели, эвакуировали.

Фото очевидцев
Авария, по словам очевидцев, произошла сегодня, 30 мая, рано утром.

- Я пришёл на смену как обычно, в 6:30. Авария на тот момент уже случилась. Я сам работаю в непосредственной близости. На заводе первого поколения произошёл выброс сероводорода. Разрешённая максимальная концентрация этого вещества в атмосфере составляет семь PPM. Видимо, количество выбрасываемого сероводорода превысило эту цифру. В результате аварии эвакуировали весь рабочий состав этого завода, - рассказал очевидец.

В социальных сетях сообщили о выбросах на месторождении Тенгиз


В пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области сообщили, что по данному факту вызовов не поступало, инцидент не зарегистрирован.

В компании «Тенгизшевройл» пообещали прокомментировать инцидент позже.





#завод#тенгиз#выброс я такого за шесть лет работы никогда не видел

Публикация от Махмуд Мазаев (@makhmud_dishni_mazaev)




#tco #тенгиз #завод #ktl #ктл #выброс #сера #300517 #blaugrana

Публикация от Kairat Blaugrana (@kairat93)




Видео очевидцев


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Комментарии ( 10 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
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cas177cas (Посетители) Сегодня, 16:40
через год экологи возьмут пробы воздуха как обычно и скажут- все зашибись!!!и все в норме!!!
 
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RRR (Посетители) Сегодня, 16:26
Данное видео не о чем не говорит. Дым идет из трубы, предназначенной для этого. Обычный сброс. Наверняка и разрешение есть на эмиссию в окружающую среду. БАЯН, короче...
 
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  • Ну Ну
 АДАЙ (Посетители) Сегодня, 16:11
Маскара, мынауларымен халыкты кырады гой. Буйтип истеген акшасы курсын.
 
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  • Маривана
 Сура (Посетители) Сегодня, 16:06
И от камеры(осени) не спрятаться не скрыться, дымка(листья жёлтые) жёлтая скажи мне что те снится. lol
 
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  • Casper
  • Маривана
  • Швейк
  • valesa
 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 16:06
департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области сообщили, что по данному факту вызовов не поступало, инцидент не зарегистрирован.

Экологи атырауской област забили тревогу. Насмерть. lol
 
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Юрий Спассков (Посетители) Сегодня, 16:04
В пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области сообщили, что по данному факту вызовов не поступало, инцидент не зарегистрирован.

А значит ничего и не было. Вам всем показалось.
 
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ku-kuk (Посетители) Сегодня, 15:58
Массаған мынау не сұмдық? hypnosis Мынау Ақтаудама өзі Атыраудама?
 
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  • Валерий_М
  • Маривана
 Швейк (Посетители) Сегодня, 15:47
Направьте туда ту же комиссию, что наше АТЗ проверяло dada
 
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kk13 (Посетители) Сегодня, 15:41
К сведению: H2Sтяжелее воздуха!!!
 
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НЕТ (Посетители) Сегодня, 15:37
Сказка от Департамента по ЧС Атырауской области: "ЭТО МИРАЖ!" fingal
Как всегда.....
Наши тут тоже тупят.
 
 

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