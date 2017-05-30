В социальных сетях сообщили о выбросах на месторождении Тенгиз

#завод#тенгиз#выброс я такого за шесть лет работы никогда не видел Публикация от Махмуд Мазаев (@makhmud_dishni_mazaev) Май 29 2017 в 10:32 PDT



Авария, по словам очевидцев, произошла сегодня, 30 мая, рано утром.- Я пришёл на смену как обычно, в 6:30. Авария на тот момент уже случилась. Я сам работаю в непосредственной близости. На заводе первого поколения произошёл выброс сероводорода. Разрешённая максимальная концентрация этого вещества в атмосфере составляет семь PPM. Видимо, количество выбрасываемого сероводорода превысило эту цифру. В результате аварии эвакуировали весь рабочий состав этого завода, - рассказал очевидец.В пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области сообщили, что по данному факту вызовов не поступало, инцидент не зарегистрирован.В компании «Тенгизшевройл» пообещали прокомментировать инцидент позже.