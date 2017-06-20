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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 06:07

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Четыре пожарных расчёта участвовали в ликвидации возгорания складов в Актау

Возгорание на складах, расположенных в 6А микрорайоне (бывшая железнодорожная станция «Меловая»), произошло сегодня, 20 июня, в 03:03, как сообщили в службе пожаротушения Актау. В тушении огня участвовали четыре пожарных расчёта.

Место происшествия
Вызов на пульт дежурного станции пожаротушения Актау поступил в 03:03.

Четыре пожарных расчёта участвовали в ликвидации возгорания складов в Актау


Первым, по слов приехавших на место происшествия хозяев соседних баз, загорелся склад №2. Из-за порывов ветра огонь перекинулся на склады №1 и №3. На место прибыли четыре пожарных расчёта. Участок автодороги между 6А и 23 микрорайонами Актау перекрыли сотрудники дорожной полиции.

Четыре пожарных расчёта участвовали в ликвидации возгорания складов в Актау


Огнеборцам понадобилось около получаса, чтобы вскрыть навесной замок склада №2, где был источник возгорания. Как отметили очевидцы, пожарным пришлось несколько раз ездить за водой.

Пожар ликвидирован в 04:30.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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Четыре пожарных состава участвовали в ликвидации возгорания складов с товарами в Актау


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