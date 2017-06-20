Четыре пожарных расчёта участвовали в ликвидации возгорания складов в Актау

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Вызов на пульт дежурного станции пожаротушения Актау поступил в 03:03.Первым, по слов приехавших на место происшествия хозяев соседних баз, загорелся склад №2. Из-за порывов ветра огонь перекинулся на склады №1 и №3. На место прибыли четыре пожарных расчёта. Участок автодороги между 6А и 23 микрорайонами Актау перекрыли сотрудники дорожной полиции.Огнеборцам понадобилось около получаса, чтобы вскрыть навесной замок склада №2, где был источник возгорания. Как отметили очевидцы, пожарным пришлось несколько раз ездить за водой.Пожар ликвидирован в 04:30.Обстоятельства происшествия выясняются.