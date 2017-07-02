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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 04:43

Просмотров: 35

В 11 микрорайоне Актау автомобиль сбил мужчину

Происшествие произошло примерно в 01:15 сегодня 2 июля.

фото автора
Мужчину, по словам очевидцев, сбили недалёко от пешеходного перехода в 11 микрорайоне напротив шашлычной "Шик".

- Шёл мимо, услышал громкий хлопот. Смотрю, на дороге мужчина лежит, - рассказал очевидец происшествия.

По предварительным данным, виновник ДТП ехал на автомобиле Lexus. Редакция lada.k ожидает официального комментария ДВД Магистауской области.


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