Словесная перепалка между жителями Актау обернулась стрельбой

Фото из открытых источников

Подсудимого обвинили в нескольких правонарушениях: по части 2 статьи 287 УК РК (Незаконное хранение, перевозка, ношение огнестрельного бесствольного оружия), пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство, сопровождающееся применением насилия к гражданам, с применением огнестрельного оружия) и по пункту 7 части 2 статьи 106 УК РК ( Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).



Как выяснилось, мужчина незаконно хранил и носил с собой травматическое оружие марки «МР-461 Стражник» и патроны к нему.



По материалам дела, подсудимый пошел к знакомому, который проживает в одном из домов 35 микрорайона. Между ним и потерпевшим возникла ссора. После чего обвиняемый кулаком ударил потерпевшего по лицу и выстрелил в грудь и в глаз.



Приговором Актауского городского суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.