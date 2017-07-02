Сейчас на сайте
2724
объявлений
  • Продам 2-комнатную квартиру за 24 000 000 тенге
  • Сдам 1-2-комнатную квартиру за 5 000 тенге
  • Сдам 2-комнатную квартиру за 12 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 15 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 11 000 000 тенге
  • Продам Здание за 65 000 000 тенге
  • Продам Батыр, дом недостроенный за 2 700 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Воскресенье, 02 Июля
+33...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 320 KZT
  • €1 = 365.47 KZT
  • 1 RUB = 5.43 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:41

Просмотров: 903

Словесная перепалка между жителями Актау обернулась стрельбой

Мужчина открыл стрельбу из пистолета в ходе возникшей ссоры.

Фото из открытых источников
Подсудимого обвинили в нескольких правонарушениях: по части 2 статьи 287 УК РК (Незаконное хранение, перевозка, ношение огнестрельного бесствольного оружия), пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство, сопровождающееся применением насилия к гражданам, с применением огнестрельного оружия) и по пункту 7 части 2 статьи 106 УК РК ( Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).

Как выяснилось, мужчина незаконно хранил и носил с собой травматическое оружие марки «МР-461 Стражник» и патроны к нему.

По материалам дела, подсудимый пошел к знакомому, который проживает в одном из домов 35 микрорайона. Между ним и потерпевшим возникла ссора. После чего обвиняемый кулаком ударил потерпевшего по лицу и выстрелил в грудь и в глаз.

Приговором Актауского городского суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Егерь (Посетители) Сегодня, 20:53
Зверьки отандасы беспределят. Трусливый народец.. На свои силы не надеются, чуть что, за стволы и приблуды хватаются. Чертилы.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика