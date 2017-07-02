За совершение ДТП в нетрезвом виде жителя Жанаозена привлекли к 150 часам общественных работ

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Установлено, что подсудимый управлял автотранспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry.



Приговором Жанаозенского городского суда он признан виновным в совершении уголовного правонарушения по части 1 статьи 346 УК РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача такому лицу управления транспортным средством, а равно допуск такого лица к управлению транспортным средством, совершенный должностным лицом или собственником либо владельцем транспортного средства).



Правонарушителю назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на срок 150 часов, с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.