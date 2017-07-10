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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:12

Просмотров: 166

Житель Мангистау пострадал от укуса каракурта

Это третий случай укуса паука, зарегистрированный в области с начала года. Состояние пациента врачи оценивают как стабильное. Об этом рассказал Куатбай Тауекелов, врач-токсиколог Мангистауской областной больницы (МОБ).

Приемный покой областной больницы. Фото автора
Инцидент произошел с 33-летним мужчиной на одном из месторождений в ночь на 6 июля.

- Я не заметил паука, который сидел на рукавице, он укусил меня в палец. Сразу свело живот, начала болеть поясница, перехватило дыхание. В рабочем общежитии медики сделали обезболивающий укол и направили в Жетыбайскую больницу. На машине санитарной авиации меня доставили в областную больницу. Сейчас чувствую себя хорошо, - рассказал пострадавший.

Состояние пациента, как рассказал Куатбай Туекелов, стабильное, мужчину готовят к выписке.

Двоих других пострадавших от укуса доставили из Мунайлинского района. Со слов врача, пациентов выписали с благоприятным прогнозом. В прошлом году в отделении токсикологии МОБ лечение получили пять человек, пострадавших от укуса каракурта.

Каракурты, по информации Людмилы Быковой, сотрудника отдела природы областного историко-краеведческого музея, наиболее опасны в начале мая - середине июля. На животных и человека каракурт не нападает, если его не потревожат.

Что нужно знать об укусе каракурта?

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Первая помощь при укусе каракурта:

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Комментарии ( 1 )

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  • timEs
 Лесник (Посетители) Сегодня, 14:23
Поаккуратнее, нефтяники и жители аулов.
 
 

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