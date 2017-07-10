Житель Мангистау пострадал от укуса каракурта

Если укус каракурта не начать вовремя лечить, возможен смертельный исход. Опасность для человека представляют самки, самцы не способны прокусить человеческую кожу и впрыснуть яд. Яд каракурта в 10-15 раз сильнее яда гремучей змеи. Сам укус безболезненный и поначалу не вызывает неприятных ощущений. На месте укуса возникает небольшое красное пятнышко, которое быстро исчезает. Через 15-30 минут после укуса паука каракурта возникает сильная резкая боль, которая распространяется в область живота, поясницы, груди. Мышцы живота напрягаются, усложняется дыхание, немеют ноги. Наступает сильное психическое возбуждение, пострадавший испытывает беспокойство и страх смерти. Также наблюдаются головокружение, удушье, рвота, судороги. После укуса каракурта характерно посинение лица, неправильный пульс и его замедление.

Чем меньше время между укусом каракурта и проявлением первых симптомов – тем тяжелее последствия. В тяжелых случаях, если не оказать медицинскую помощь, смерть после укуса каракурта наступает через один-два дня.



В течение первых пары минут место укуса каракурта нужно прижечь двумя-тремя спичками. Для этого приложите три спички головками к месту укуса и подожгите их четвертой. При укусе поражается верхний слой кожи, поэтому пламени спичек хватит для частичной нейтрализации и разрушения яда. Конечно, это больно, но все же гораздо лучше последующей боли, если место укуса не прижечь. Полезны растирания спиртом. Больной должен пить теплый чай или воду. Давать жидкость необходимо по чуть-чуть, так как после укуса каракурта выделение мочи ухудшается.

Инцидент произошел с 33-летним мужчиной на одном из месторождений в ночь на 6 июля.- Я не заметил паука, который сидел на рукавице, он укусил меня в палец. Сразу свело живот, начала болеть поясница, перехватило дыхание. В рабочем общежитии медики сделали обезболивающий укол и направили в Жетыбайскую больницу. На машине санитарной авиации меня доставили в областную больницу. Сейчас чувствую себя хорошо, - рассказал пострадавший.Состояние пациента, как рассказал Куатбай Туекелов, стабильное, мужчину готовят к выписке.Двоих других пострадавших от укуса доставили из Мунайлинского района. Со слов врача, пациентов выписали с благоприятным прогнозом. В прошлом году в отделении токсикологии МОБ лечение получили пять человек, пострадавших от укуса каракурта.Каракурты, по информации Людмилы Быковой, сотрудника отдела природы областного историко-краеведческого музея, наиболее опасны в начале мая - середине июля. На животных и человека каракурт не нападает, если его не потревожат.