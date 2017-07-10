Житель Мангистау пострадал от укуса каракурта

Приемный покой областной больницы. Фото автора
Инцидент произошел с 33-летним мужчиной на одном из месторождений в ночь на 6 июля.
- Я не заметил паука, который сидел на рукавице, он укусил меня в палец. Сразу свело живот, начала болеть поясница, перехватило дыхание. В рабочем общежитии медики сделали обезболивающий укол и направили в Жетыбайскую больницу. На машине санитарной авиации меня доставили в областную больницу. Сейчас чувствую себя хорошо, - рассказал пострадавший.
Состояние пациента, как рассказал Куатбай Туекелов, стабильное, мужчину готовят к выписке.
Двоих других пострадавших от укуса доставили из Мунайлинского района. Со слов врача, пациентов выписали с благоприятным прогнозом. В прошлом году в отделении токсикологии МОБ лечение получили пять человек, пострадавших от укуса каракурта.
Каракурты, по информации Людмилы Быковой, сотрудника отдела природы областного историко-краеведческого музея, наиболее опасны в начале мая - середине июля. На животных и человека каракурт не нападает, если его не потревожат.
Что нужно знать об укусе каракурта?
Первая помощь при укусе каракурта:
- Я не заметил паука, который сидел на рукавице, он укусил меня в палец. Сразу свело живот, начала болеть поясница, перехватило дыхание. В рабочем общежитии медики сделали обезболивающий укол и направили в Жетыбайскую больницу. На машине санитарной авиации меня доставили в областную больницу. Сейчас чувствую себя хорошо, - рассказал пострадавший.
Состояние пациента, как рассказал Куатбай Туекелов, стабильное, мужчину готовят к выписке.
Двоих других пострадавших от укуса доставили из Мунайлинского района. Со слов врача, пациентов выписали с благоприятным прогнозом. В прошлом году в отделении токсикологии МОБ лечение получили пять человек, пострадавших от укуса каракурта.
Каракурты, по информации Людмилы Быковой, сотрудника отдела природы областного историко-краеведческого музея, наиболее опасны в начале мая - середине июля. На животных и человека каракурт не нападает, если его не потревожат.
Что нужно знать об укусе каракурта?
Первая помощь при укусе каракурта: