Жителя Актау арестовали на двое суток за неоднократное распитие алкоголя в общественных местах

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Мужчину, который распивал спиртные напитки, задержали на побережье в 7 микрорайоне Актау. Административное дело по части 4 статьи 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) рассмотрели в специализированном административном суде Актау. В качестве наказания по этой статье предусмотрен административный арест на срок до пяти суток.



- Суд установил, что Р. дважды в течение года привлекали к ответственности за данное правонарушение. Мужчина признан виновным и арестован на двое суток, - сообщили в пресс-службе суда.



Постановление вступило в законную силу.