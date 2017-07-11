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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:00

Просмотров: 679

Жителя Актау арестовали на двое суток за неоднократное распитие алкоголя в общественных местах

В течение года жителя Актау Р. дважды привлекали к ответственности по части 4 статьи 440 КоАП РК. Об этом сообщила пресс-служба специализированного административного суда Актау.

Фото с сайта n71.ru
Мужчину, который распивал спиртные напитки, задержали на побережье в 7 микрорайоне Актау. Административное дело по части 4 статьи 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) рассмотрели в специализированном административном суде Актау. В качестве наказания по этой статье предусмотрен административный арест на срок до пяти суток.

- Суд установил, что Р. дважды в течение года привлекали к ответственности за данное правонарушение. Мужчина признан виновным и арестован на двое суток, - сообщили в пресс-службе суда. 

Постановление вступило в законную силу.


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Комментарии ( 7 )

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Хахол (Посетители) Сегодня, 18:53
Есть такие с отклонениями.Дома на гитаре играет жене лыбится,на воле баян рвёт на куски и в грудь себя пяткой бьёт век воли не видать. Обычный пьяный дурило которому филки карман жмут.
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:31
Егерь,
Распитие спиртных напитков на улицах, стадионах, в скверах, парках, в общественном транспорте и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа спиртных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность
они закон не нарушают, продавая.

лучше спрошу не про общественное место, а про то оскорбляет ли ваш вид человеческое достоинство и общественную нравственность.

Идешь такой пьяный ну иди, но достоинство не оскорбляй lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Джулия
  • Спиридон
  • nadiuna
 Егерь (Посетители) Сегодня, 17:13
Странно, что все тошниловки расположены в самом общественном месте города- на побережье. Может, нужно закрывать в кутузку владельцев питейных заведений за продажу пойла в людных местах? Иначе, двойной стандарт какой-то прорисовывается. Разводкой пахнет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ёж
  • tolk
  • Егерь
 Швейк (Посетители) Сегодня, 16:31
Ёж,
Извини, брат, с лайком промазал stena dada
 
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  • Mestnyi
  • Швейк
  • tolk
  • nadiuna
 Ёж (Посетители) Сегодня, 16:21
M_lena,
Отработанная схема.
 
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 M_lena (Посетители) Сегодня, 16:09
Ёж,

И не говорите! А они специально стоят возле баров и пасут когда кто выйдет, чтобы хлопнуть за якобы распитие спиртных напитков в общественном месте.
 
-1
  • Швейк
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  • Mestnyi
  • tolk
  • FBI
 Ёж (Посетители) Сегодня, 16:05
Жителя Актау арестовали на двое суток за неоднократное распитие алкоголя в общественных местах

Однако, рецидивист! fingal
 
 

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