Сейчас на сайте
2587
объявлений
  • Сварочные работы, 5 000 тенге
  • Продам Дверь за 20 000 тенге
  • Кровля
  • Сантехнические услуги
  • Продам Стойку для одежды за 8 000 тенге
  • Продам Бизнес готовый за 250 000 тенге
  • Продам Коробки за 45 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Воскресенье, 30 Июля
+36...+33
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.74 KZT
  • €1 = 382.81 KZT
  • 1 RUB = 5.5 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:45

Просмотров: 2098

В результате аварии по дороге на станцию Мангистау пострадала беременная женщина

Участниками ДТП стали пикап Toyota Hilux и легковой автомобиль Volkswagen Polo.

Кадр видео
Информация о дорожном происшествии поступила в 11:54 29 июля. На место выехала бригада Скорой помощи Мунайлинского района. С места ДТП была госпитализирована 25-летняя беременная женщина.

Девушка, как сообщили медики, находится на 33-34 неделе беременности. В ночь с 29 на 30 июля ей провели две операции. На данный момент она находится в Мангистауском областном перинатальном центре (ОПЦ).

Второй пострадавший мальчик 2004 года рождения получил легкие травмы. После оказания медицинской помощи отпущен домой.



Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Шторм (Посетители) Сегодня, 18:56
Цитата: Bass66
Полиции на это наплевать!

Совсем наоборот. Деньги они там имеют не малые,сегодня один из них купил крузак у бывшего акиматовца за 4,5 лимона наших и теперь будет на крузаке на гелик копить рубить.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Шторм
 Бендэр (Посетители) Сегодня, 18:51
Цитата: Bass66
Здесь стало абсолютной нормой езда по встречке,

Вот!, и результат - этой беспечности,новых жителей волятлов Магышлака.. podzatylnik ..

Цитата: Ян
Куда спешим question . death

На погост в кошме!.. prey

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
-1
  • 37090
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ну Ну
  • tolk
 Bass66 (Посетители) Сегодня, 17:15
На этой дороге давно ездят не по Правилам, а по понятиям! Здесь стало абсолютной нормой езда по встречке, да еще и требуют уступить дорогу. Полиции на это наплевать!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Бендэр
  • Шторм
 Ян (Посетители) Сегодня, 17:14
Куда спешим question .

В кибер войне,нет границ и правил.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Бендэр
 Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 16:05
Кто-то из двоих водителей походу летчик.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика