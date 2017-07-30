В результате аварии по дороге на станцию Мангистау пострадала беременная женщина

Информация о дорожном происшествии поступила в 11:54 29 июля. На место выехала бригада Скорой помощи Мунайлинского района. С места ДТП была госпитализирована 25-летняя беременная женщина.Девушка, как сообщили медики, находится на 33-34 неделе беременности. В ночь с 29 на 30 июля ей провели две операции. На данный момент она находится в Мангистауском областном перинатальном центре (ОПЦ).Второй пострадавший мальчик 2004 года рождения получил легкие травмы. После оказания медицинской помощи отпущен домой.