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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:37

Просмотров: 2480

Двое человек пострадали в ночном ДТП в Актау

Авария случилась в ночь с 5 на 6 августа, примерно в 01:00.

Место дорожно-транспортного происшествия. Фото очевидца
ДТП произошло у пешеходного перехода между 28 и 29 микрорайонами, напротив ТЦ «Акмаржан». Столкнулись Nissan Altima и Volkswagen Touareg.

Двое человек пострадали в ночном ДТП в Актау


Информация о происшествии поступила на станцию скорой помощи в 01:10. Прибывшие две бригады неотложной помощи с различными травмами госпитализировали двоих человек в отделение травматологии Мангистауской областной больницы (МОБ).

Двое человек пострадали в ночном ДТП в Актау


Как выяснилось, пострадавшими являются местные жители - молодой человек 1995 года рождения и девушка 1996 года рождения.

Двое человек пострадали в ночном ДТП в Актау


Состояние пострадавших, как расценивают врачи, стабильное.

Двое человек пострадали в ночном ДТП в Актау


Обстоятельства ДТП выясняются.

Двое человек пострадали в ночном ДТП в Актау




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Комментарии ( 3 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 15:51
Ладно, летчикам- летчиково.. Вот это как-то зацепило:
Прибывшие две бригады неотложной помощи с различными травмами
crazy
 
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Критик SS (Посетители) Сегодня, 15:49
Салат за руль имел виду!!
 
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Критик SS (Посетители) Сегодня, 15:48
Какие малолетка , 1995 года им сегодня 22 года уже вполне мужчины , или по вашему в 35 сажать нужно )))))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Лесник
 Тихо (Посетители) Сегодня, 14:41
Цитата: Слушатель
Причина: Малолетки за рулем.

Вполне возможно и это. Сегодня утром в 4ч 15м патрульный увазик гнал иномарку по морской дороге.но как видно не догнал,но скорость была я скажу нас как стоячих обошли.
 
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  • FBI
  • Mishanya1985
  • dvd.mo
  • Тихо
  • Лесник
 Слушатель (Посетители) Сегодня, 13:42
Обстоятельства ДТП выясняются.

Причина: Малолетки за рулем.
 
 

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