Двое человек пострадали в ночном ДТП в Актау

ДТП произошло у пешеходного перехода между 28 и 29 микрорайонами, напротив ТЦ «Акмаржан». Столкнулись Nissan Altima и Volkswagen Touareg.Информация о происшествии поступила на станцию скорой помощи в 01:10. Прибывшие две бригады неотложной помощи с различными травмами госпитализировали двоих человек в отделение травматологии Мангистауской областной больницы (МОБ).Как выяснилось, пострадавшими являются местные жители - молодой человек 1995 года рождения и девушка 1996 года рождения.Состояние пострадавших, как расценивают врачи, стабильное.Обстоятельства ДТП выясняются.