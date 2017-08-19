В Актау к году ограничения свободы приговорили водителя опрокинувшегося на спуске в 5А микрорайоне автомобиля

Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица.

1. Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача такому лицу управления транспортным средством, а равно допуск такого лица к управлению транспортным средством, совершенный должностным лицом или собственником либо владельцем транспортного средства, - наказываются штрафом в размере до пятисот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до трехсот часов, либо арестом на срок до девяноста суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, - наказываются штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет.

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на шесть лет.

4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека.

Наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на семь лет.

5. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.

Наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на десять лет.

Суд установил, что подсудимый ранее был лишён права управлять транспортным средством сроком на девять лет.- Несмотря на это, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения лёгкой степени, нарушил правила дорожного движения. Он управлял зарегистрированным на его имя автомобилем без водительских прав. Несмотря на присутствие в автомобиле несколько пассажиров, двигаясь по спуску у ресторана «Карузо» в 5А микрорайоне, не справился с управлением на повороте и перевернулся. В результате аварии потерпевшему Ч. был нанесен вред здоровью средней тяжести, - сообщили в пресс-службе городского суда.Подсудимого признали виновным по части 2 статьи 346 УК РК (Действия, по неосторожности повлекшие средней тяжести вред здоровью человека). Ему назначено наказание в виде лишения права управления любыми видами транспортных средств сроком на пять лет и год ограничения свободы.Напомним, фото с места аварии в раздел «Народные новости» прислал пользователь Lada.kz. В отношении водителя начали досудебное расследование