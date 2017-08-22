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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:59

Просмотров: 2251

В Актау тепловоз столкнулся с автомобилем

Авария произошла в промышленной зоне Актау. Об этом рассказал очевидец. На городскую станцию скорой помощи сведений о пострадавших не поступало.

Фото очевидцев
Столкновение тепловоза и автомобиля Kia Rio, по словам очевидца, произошла примерно в 12:15 сегодня, 22 августа.

- Тепловоз протащил автомобиль несколько метров, - рассказал очевидец.

На станции скорой помощи Актау сообщили, что информация о пострадавших не поступала. Сведений о происшествии не поступало и в департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.



Подробности будут сообщены дополнительно.

Напомним, 12 августа на Т-образном перекрёстке по дороге в Морпорт при повороте на АТЗ и МАЭК тепловоз столкнулся с автомобилем.

В прошлом году пассажирский поезд столкнулся с газовозом.

В 2015 году в пригороде Актау автомобиль Hummer врезался в движущийся состав.

В 2013 году недалеко от Актау товарный состав, перевозивший нефть, столкнулся с грузовиком. Помощник машиниста тепловоза погиб.


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Комментарии ( 10 )

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Юрий Спассков (Посетители) Сегодня, 16:42
Нарушил ПДД - получи тепловозом в бочину!
Всегда бы так)))
 
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Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 16:23
Как днем можно не увидеть приближающийся к переезду локомотив? Он же не из-за угла выпрыгивает. Как?
 
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Samat28 (Посетители) Сегодня, 15:47
Тепловоз охотник на авто!!!
 
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Artur007 (Посетители) Сегодня, 15:38
В актау нынче модно с тепловозами сталкиваться...
 
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кеша (Посетители) Сегодня, 15:36
crazy Может саляру сливали а вы столкнулся!!! Ну или на обслуживание машина подъехала к нему!!!
 
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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 15:10
Опять?? Второй раз за одну неделю...
 
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  • Юрий Спассков
 Hazard (Посетители) Сегодня, 14:54
ну и придурок) вообще не жалко таких)

:)
 
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капучина (Посетители) Сегодня, 14:46
сегодня стояли на переезде на красный, как раз пропускали этот тепловоз, он так бодренько еще проехал...
 
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Mona (Посетители) Сегодня, 14:46
"...тепловоз столкнулся с автомобилем" - может, автомобиль с тепловозом? Или нет разницы кто в кого въехал?
 
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Gurabaz (Посетители) Сегодня, 14:14
Как происходил беспредел на этих жд путях, так и происходит, гаи вобще не работает в этом направлении, очень часто там проезжаю и вижу что все торопыги не дожидаясь когда проездит тепловоз начинают на встречку выезжать. Уже не первый случай в этом году.

Бойтесь гнева терпеливых
 
 

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