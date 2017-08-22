В Актау тепловоз столкнулся с автомобилем

- Тепловоз протащил автомобиль несколько метров, - рассказал очевидец.
На станции скорой помощи Актау сообщили, что информация о пострадавших не поступала. Сведений о происшествии не поступало и в департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.
Подробности будут сообщены дополнительно.
Напомним, 12 августа на Т-образном перекрёстке по дороге в Морпорт при повороте на АТЗ и МАЭК тепловоз столкнулся с автомобилем.
В прошлом году пассажирский поезд столкнулся с газовозом.
В 2015 году в пригороде Актау автомобиль Hummer врезался в движущийся состав.
В 2013 году недалеко от Актау товарный состав, перевозивший нефть, столкнулся с грузовиком. Помощник машиниста тепловоза погиб.