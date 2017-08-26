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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:11

Просмотров: 1150

Самолет совершил вынужденную посадку в Актау из-за дебошира

В аэропорту Актау 24 августа в 00:30 совершил вынужденную посадку самолет рейса №477 сообщением Анталья - Шымкент.

Территория аэропорта Актау. Фото автора из архива Lada.kz
Причиной посадки стало неадекватное поведение жителя Шымкента Х., 1981 года рождения.

Пассажир был снят с рейса и передан сотрудникам линейного отдела полиции. Экспертиза выявила у него алкогольное опьянение легкой степени.
В отношении дебошира составлен административный протокол по статье 434 «Мелкое хулиганство» КоАП РК.

- Между ним и рядом сидящим пассажиром произошел спор. Х. вел себя некорректно, кричал, на требования бортпроводницы не реагировал. Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в аэропорту Актау. По данному факту собраны материалы, административным судом Актау было вынесено постановление об аресте Х. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания, - прокомментировал Сериккали Кужиев, начальник линейного отдела внутренних дел Актау.

Ст. 434 КоАП РК: Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, – влечет штраф в размере 10 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до 10 суток.


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Комментарии ( 3 )

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  • мунайши73
 Швейк (Посетители) Сегодня, 10:33
мунайши73,
Эх, жаль, нельзя его с парашютом катапультировать crazy
 
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  • Ну Ну
  • Швейк
  • мунайши73
  • Нелли Ершова
 albatross (Посетители) Сегодня, 09:56
административный арест на срок до 10 суток.

лопату,метлу ему в зубы и в бригаду к дорожникам на перевоспитание fuck
 
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  • ctrl
  • Краснов
  • Мимоза
  • Швейк
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 09:42
Осуществилась мечта шымкентца перебраться в Актау.
 
 

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