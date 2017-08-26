Самолет совершил вынужденную посадку в Актау из-за дебошира

Территория аэропорта Актау. Фото автора из архива Lada.kz

Причиной посадки стало неадекватное поведение жителя Шымкента Х., 1981 года рождения.



Пассажир был снят с рейса и передан сотрудникам линейного отдела полиции. Экспертиза выявила у него алкогольное опьянение легкой степени.

В отношении дебошира составлен административный протокол по статье 434 «Мелкое хулиганство» КоАП РК.



- Между ним и рядом сидящим пассажиром произошел спор. Х. вел себя некорректно, кричал, на требования бортпроводницы не реагировал. Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в аэропорту Актау. По данному факту собраны материалы, административным судом Актау было вынесено постановление об аресте Х. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания, - прокомментировал Сериккали Кужиев, начальник линейного отдела внутренних дел Актау.



Ст. 434 КоАП РК: Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, – влечет штраф в размере 10 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до 10 суток.