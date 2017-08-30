Информация о ДТП, как сообщили на станции Скорой помощи, не поступала.
Корреспонденты Lada.kz выясняют подробности происшествия.
Фото и видео очевидцев
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В результате ДТП по дороге на станцию Мангистау опрокинулся трактор с прицепом
Комментарии ( 1 )
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