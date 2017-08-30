В результате ДТП по дороге на станцию Мангистау опрокинулся трактор с прицепом

Назад Вперед











Столкновение трактора и иномарки, по информации очевидцев, произошло на перекрестке возле «Адайской автобазы» сегодня, 30 августа, примерно в 12:00.Информация о ДТП, как сообщили на станции Скорой помощи, не поступала.Корреспонденты Lada.kz выясняют подробности происшествия.