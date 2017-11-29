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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 06:55

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С начала года в Мангистау осудили четверых насильников несовершеннолетних

За 10 месяцев в Мангистау вынесли четыре обвинительных приговора. Об этом сообщил Азат Избасаров, председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области.

Фото glavny.tv
За аналогичный период 2016 года осудили шестерых насильников несовершеннолетних.

С начала года в Мангистау осудили четверых насильников несовершеннолетних


- Сексуальные преступления против несовершеннолетних, к сожалению, происходят и в Мангистау. Хотелось бы обратиться к родителям: не оставляйте своих детей без присмотра. Бесконтрольность приводит к плачевным ситуациям, - сказал Азат Избасаров.

Председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам отметил, что уровень подростковой преступности в регионе вырос.

- Подростки все чаще совершают преступления в корыстных целях, ради развлечения и из-за финансовых трудностей. Среди правонарушений, на которые идут молодые люди, - кражи, грабежи, применение насилия. Как правило, подростки совершают преступления, не задумываясь о последствиях, и о том, что за них предусмотрена ответственность, - отметил Азат Избасаров.

С начала года суды Мангистау рассмотрели 35 уголовных дел в отношении молодежи. Из них по статье «Убийство» рассмотрено три дела. По статье «Разбойное нападение, попытка убийства» - шесть дел. По статье «Сбыт наркотических веществ» рассмотрено одно дело.

- Я, как председатель суда по уголовным делам, очень взволнован тем, что уровень преступности среди молодежи растет. В основном молодые люди совершают групповые преступления, используя огнестрельное оружие. Повод для разборок, как показал анализ, малозначительный. К примеру, парень из одного микрорайона повздорил с молодым человеком из другого микрорайона. После чего они устраивают разборки, что зачастую приводит к гибели одного из участников драки, а то и нескольких. В суде сложно разобраться, кто из них зачинщик ссоры и, к сожалению, молодые ребята получают реальные сроки, - говорит Азат Избасаров.

Азат Избасаров подчеркнул, что молодежь также активно занимается распространением и употреблением наркотических веществ.

- Какое будущее ждет ребят? Вместо того, чтобы учится и работать, они будут отбывать немаленькие сроки. Сегодня большинство молодых людей безынициативные, не хотят учиться и работать. Чаще всего родители просто не хотят видеть всех проблем. Покупают им машины, квартиры, порождая иждивенство, ну а молодежь же считает такое положение дел должным. Подростковая и детская преступность становится более жесткой и изощренной, - отметил Азат Избасаров.


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