Подросток предотвратил попытку суицида в Актау

- После того, как он пришел в себя, мужчина бросился под колеса проезжающей машины. Я успел удержать его. Сидел возле него и ожидал приезда «скорой» и полиции, - рассказал Аслан.

16-летний Аслан вечером 31 марта возвращался домой. Зайдя в подъезд, он услышал доносящийся из подвала странный звук. Аслан спустился туда и увидел повесившегося мужчину. Подросток побежал домой за ножом и вернулся, чтобы перерезать веревку. После он вытащил мужчину на улицу и вызвал медиков и полицию.Мужчина пришел в сознание до приезда скорой помощи.Аслан написал объяснительную в полицию.На станции скорой помощи подтвердили попытку суицида. Как отметили медики, мужчина 1981 года рождения находился в алкогольном опьянении.В полиции пока не комментируют данный инцидент.