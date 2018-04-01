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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:05

Просмотров: 3148

Подросток предотвратил попытку суицида в Актау

Инцидент произошел в подвале дома №24 в 32«А» микрорайоне.

Место происшествия
16-летний Аслан вечером 31 марта возвращался домой. Зайдя в подъезд, он услышал доносящийся из подвала странный звук. Аслан спустился туда и увидел повесившегося мужчину. Подросток побежал домой за ножом и вернулся, чтобы перерезать веревку. После он вытащил мужчину на улицу и вызвал медиков и полицию.

Мужчина пришел в сознание до приезда скорой помощи.

- После того, как он пришел в себя, мужчина бросился под колеса проезжающей машины. Я успел удержать его. Сидел возле него и ожидал приезда «скорой» и полиции, - рассказал Аслан.


Аслан написал объяснительную в полицию.

На станции скорой помощи подтвердили попытку суицида. Как отметили медики, мужчина 1981 года рождения находился в алкогольном опьянении.

В полиции пока не комментируют данный инцидент.


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Комментарии ( 5 )

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бася (Посетители) Сегодня, 22:37
согласна ,что возможно Аслан был ему послан небесами в виде ещё одного шанса успеть что то сделать доброе на земле ,прежде чем торопиться уйти..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • бася
  • Пантера
 OpOp (Посетители) Сегодня, 21:41
Цитата: .
Не надо мешать действию сам решит за себя. Решил уйти уйдёт.

это, конечно, да. с другой стороны - человек получил еще один шанс, может там у него накипело что-то, а может просто день такой выдался. парень в любом случае молодец большой!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Пантера
 minus (Посетители) Сегодня, 20:58
Молодец, мужчина! Награду ему, что спас жизнь человека! applause bravo
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • OpOp
  • Пантера
 Ратик (Посетители) Сегодня, 20:17
Красавчик Аслан побольше таких людей как ты
 
-1
  • marskat
 Не поддерживаю Поддерживаю
. (Посетители) Сегодня, 20:16
Не надо мешать действию сам решит за себя. Решил уйти уйдёт.
 
 

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