«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 06 Апреля
+10...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 319.66 KZT
  • €1 = 391.3 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:01

Просмотров: 504

ДВД Мангистау: Потасовка между полицейскими и участниками свадебного кортежа произошла в 2014 году

В пресс-службе ДВД Мангистауской области прокомментировали видеозапись конфликта.

Кадр видео
В ведомстве отметили, что видео изучено. Установлено, что конфликт между полицейскими и участниками свадебного кортежа произошел летом 2014 года.

- За давностью произошедшего инцидента установить обстоятельства сложившейся ситуации и то, какие меры были предприняты на тот момент, не представляется возможным. Попавшие на видео сотрудники полиции сегодня не значатся в штате батальона дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы (МПС) УВД Актау, - прокомментировали в пресс-службе ДВД области.



На кадрах видеоролика внедорожник Lexus без номерных знаков окружен тремя экипажами полиции. Один из участников потасовки отталкивает полицейского. Действие происходит на проезжей части на Т-образном перекрестке между 16 и 27 микрорайонами Актау.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Satuk (Посетители) Сегодня, 15:34
Попавшие на видео сотрудники полиции сегодня не значатся в штате батальона дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы
 И неудивительно,по видео понятно неуверенные и как бы помягче написать draznilka .
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика