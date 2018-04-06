ДВД Мангистау: Потасовка между полицейскими и участниками свадебного кортежа произошла в 2014 году

- За давностью произошедшего инцидента установить обстоятельства сложившейся ситуации и то, какие меры были предприняты на тот момент, не представляется возможным. Попавшие на видео сотрудники полиции сегодня не значатся в штате батальона дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы (МПС) УВД Актау, - прокомментировали в пресс-службе ДВД области.
На кадрах видеоролика внедорожник Lexus без номерных знаков окружен тремя экипажами полиции. Один из участников потасовки отталкивает полицейского. Действие происходит на проезжей части на Т-образном перекрестке между 16 и 27 микрорайонами Актау.