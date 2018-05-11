В результате аварии в 13 микрорайоне Актау пострадала женщина

Информация о дорожном происшествии поступила примерно в 14:55. На место выехала бригада Скорой помощи.- У женщины врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение областной больницы, - сообщили в Скорой помощи.Видео очевидца.