В Мангистау на месторождении Каламкас погиб рабочий

- Нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

По неподтвержденной информации из неофициального источника, рабочий утонул в нефтешламе. Погибший был гражданином Китая.- Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) Мангистауского РОВД по части 3 статьи 156 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы. Ведется досудебное расследование,- сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.Трагедия произошла 6 мая.