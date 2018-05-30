В Актау двое мужчин пострадали при ремонте автобуса

Травмпункт отделения МОБ. Фото автора

Со слов Галыма Джумагалиева, заведующего отделением экстренной медицинской помощи МОБ, происшествие случилось примерно в 23 часа 29 мая.



По информации пресс-службы ДВД Мангистауской области, мужчин придавило автобусом, который они ремонтировали на территории СТО.



- Предположительно, при ремонте автомобиля неправильно был установлен домкрат. Пострадавшие обратились к врачам спустя полтора часа после несчастного случая. Один из них потерял много крови, - сообщили в пресс-службе ДВД области.



Есет Шахатбаев, заведующий отделением травматологии и ортопедии МОБ, рассказал, что пациент 1985 года рождения находится в стабильно тяжелом состоянии.



- Пострадавший получил травмы правой руки и ноги, тазового кольца. Пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, применен медикаментозный сон, - сказал Есет Шахатбаев.