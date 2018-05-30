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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:31

Просмотров: 923

В Актау двое мужчин пострадали при ремонте автобуса

Как сообщили в Мангистауской областной больнице (МОБ), 29 мая в Актау двое жителей получили травмы во время ремонта автомобиля. Один пострадавший после оказания медицинской помощи отправлен домой. Второй участник происшествия находится в реанимации.

Травмпункт отделения МОБ. Фото автора
Со слов Галыма Джумагалиева, заведующего отделением экстренной медицинской помощи МОБ, происшествие случилось примерно в 23 часа 29 мая.

По информации пресс-службы ДВД Мангистауской области, мужчин придавило автобусом, который они ремонтировали на территории СТО.

- Предположительно, при ремонте автомобиля неправильно был установлен домкрат. Пострадавшие обратились к врачам спустя полтора часа после несчастного случая. Один из них потерял много крови, - сообщили в пресс-службе ДВД области.

Есет Шахатбаев, заведующий отделением травматологии и ортопедии МОБ, рассказал, что пациент 1985 года рождения находится в стабильно тяжелом состоянии.

- Пострадавший получил травмы правой руки и ноги, тазового кольца. Пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, применен медикаментозный сон, - сказал Есет Шахатбаев.


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