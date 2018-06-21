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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:06

Просмотров: 174

В Жанаозене на 29-летнего мужчину упала труба

Случай произошел на производстве в Жанаозене. Пострадавшего готовят к операции. Об этом сообщил Айткали Чалабаев, заведующий отделением экстренной медицинской помощи Мангистауской областной больницы (МОБ).

Отделение травматологии и ортопедии МОБ. Фото автора
Мужчина, согласно истории болезни, получил травму ноги 11 июня после падения трубы.

Находился в Жанаозенской городской больнице под наблюдением врачей. Руководство больницы приняло решение доставить пациента в МОБ для проведения операции.

В травматологическое отделение МОБ пациент переведен 20 июня. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

- Пациент получил перелом правой голени. Врачи готовят его к операции, - прокомментировал Айткали Чалабаев.


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