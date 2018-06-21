В Жанаозене на 29-летнего мужчину упала труба

Отделение травматологии и ортопедии МОБ. Фото автора
Мужчина, согласно истории болезни, получил травму ноги 11 июня после падения трубы.
Находился в Жанаозенской городской больнице под наблюдением врачей. Руководство больницы приняло решение доставить пациента в МОБ для проведения операции.
В травматологическое отделение МОБ пациент переведен 20 июня. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.
- Пациент получил перелом правой голени. Врачи готовят его к операции, - прокомментировал Айткали Чалабаев.
Находился в Жанаозенской городской больнице под наблюдением врачей. Руководство больницы приняло решение доставить пациента в МОБ для проведения операции.
В травматологическое отделение МОБ пациент переведен 20 июня. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.
- Пациент получил перелом правой голени. Врачи готовят его к операции, - прокомментировал Айткали Чалабаев.
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