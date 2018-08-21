За неделю в Мангистау произошло четыре пожара

Фото из архива "Лады"

Один из пожаров произошел 13 августа в селе Курык. Примерно в 02:30 во дворе дома № 19А-1 на улице имени С. Алиева полностью сгорела времянка. Площадь горения составила 18 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.



Ночью 19 августа сгорела машина в Бейнеу. Пожар произошел примерно в 00:10. В автомобиле «УАЗ-395» полностью сгорел моторный отсек. Обошлось без пострадавших. По предварительным данным, машина загорелась из-за короткого замыкания электропроводки.



В эту же ночь возле дома №32 в 11 микрорайоне Актау произошло горение сухой травы и строительных отходов.



Примерно в 15:55 19 августа сгорел еще одни автомобиль в Жанаозене. За домом №54 в микрорайоне «Өркен» полностью сгорела автомашина «ВАЗ-2107», без государственных номеров. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.



По сообщению службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, за прошедшую неделю подразделения ведомства выезжали по тревоге 18 раз, в том числе четыре раза - на пожары, 11 раз - на случаи горения, три раза - на аварийно-спасательные работы.