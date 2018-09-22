Дело об убийстве в Актау КВНщика Данияра Алимбаева передали в суд

Данияр Алимбаев
По словам друзей Данияра Алимбаева, материалы дела об убийстве бывшего участника сборной КВН Актобе были переданы в суд на прошлой неделе 14 сентября 2018 года. По делу проходят трое обвиняемых, которые были задержаны сразу после трагедии.
- Все трое, по нашей информации, находятся в следственном изоляторе. Один из них подозревается в убийстве. Другие двое проходят по данному делу как соучастники, - рассказали друзья Данияра Алимбаева.
- Мы надеемся, что они понесут справедливое наказание и не смогут уйти от ответственности, - добавили они.
Напомним, Данияр Алимбаев умер после удара ножом в ногу. Трое подозреваемых в убийстве были задержаны.
Друзья убитого КВНщика высказывали свою обеспокоенность ходом следствия и боялись, что дело спустят «на тормозах». Руководство ДВД Мангистау взяло под контроль дело, заявив, что "от закона никто не уйдет".
- Все трое, по нашей информации, находятся в следственном изоляторе. Один из них подозревается в убийстве. Другие двое проходят по данному делу как соучастники, - рассказали друзья Данияра Алимбаева.
- Мы надеемся, что они понесут справедливое наказание и не смогут уйти от ответственности, - добавили они.
Напомним, Данияр Алимбаев умер после удара ножом в ногу. Трое подозреваемых в убийстве были задержаны.
Друзья убитого КВНщика высказывали свою обеспокоенность ходом следствия и боялись, что дело спустят «на тормозах». Руководство ДВД Мангистау взяло под контроль дело, заявив, что "от закона никто не уйдет".
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