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ЛАДА.kz » Происшествия

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 13:35

Просмотров: 799

Дело об убийстве в Актау КВНщика Данияра Алимбаева передали в суд

В Актау завершилось расследование убийства экс-участника сборной Актобе по КВН Данияра Алимбаева. Материалы дела переданы в суд. Об этом рассказали друзья погибшего.

Данияр Алимбаев
По словам друзей Данияра Алимбаева, материалы дела об убийстве бывшего участника сборной КВН Актобе были переданы в суд на прошлой неделе 14 сентября 2018 года. По делу проходят трое обвиняемых, которые были задержаны сразу после трагедии.

- Все трое, по нашей информации, находятся в следственном изоляторе. Один из них подозревается в убийстве. Другие двое проходят по данному делу как соучастники, - рассказали друзья Данияра Алимбаева.

- Мы надеемся, что они понесут справедливое наказание и не смогут уйти от ответственности, - добавили они.

Напомним, Данияр Алимбаев умер после удара ножом в ногу. Трое подозреваемых в убийстве были задержаны.

Друзья убитого КВНщика высказывали свою обеспокоенность ходом следствия и боялись, что дело спустят «на тормозах». Руководство ДВД Мангистау взяло под контроль дело, заявив, что "от закона никто не уйдет".


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