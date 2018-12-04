Трое человек пострадали при столкновении трех автомобилей в Актау





Авария произошла в районе базы ТОО «Рекон-Актау». Столкнулись Mitsubishi Outlander, водовоз и автокран.Вызов на станцию Скорой помощи поступил в 20:06. С места аварии две женщины и мужчина были доставлены в травмпункт Мангистауской областной больницы.- После оказания медицинской помощи пострадавшие были отпущены домой, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.