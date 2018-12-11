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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:35

Просмотров: 1518

VIP номеру -VIP правила: Водитель без прав на внедорожнике с поддельными номерами в Актау

В отношении водителя Toyota Land Cruiser Prado, нарушившего ПДД, составлен протокол по трем статьям административного кодекса. Об этом проинформировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
За управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (статья 590 часть 4 КоАП РК) водителю предусмотрен штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП) — 48 100 тенге или лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

Также водителю грозит штраф в размере 15 МРП (36 075 тенге) согласно части 1 статьи 612 КоАП РК (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления им).

А за выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом (часть 3 статья 596 КоАП РК) предусмотрено лишение права на управление транспортными средствами на срок до шести месяцев.

- Материалы дела будут переданы в Специализированный административный суд Актау, - подчеркнули в ведомстве.




Напомним, видеоролик под названием «VIP номеру -VIP правила» прислал пользователь Lada.kz в рубрику «Народные новости».


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Комментарии ( 3 )

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  • Aleksandr Petrovich
  • синдбад
 Seawolf (Посетители) Сегодня, 18:52
Поездишь по нашему городу денек-другой,каких только долбоящеров не увидишь... huh huh huh
 
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  • alexgoldstar
  • Aleksandr Petrovich
 БСК22 (Посетители) Сегодня, 18:47
"В отношении водителя Toyota Land Cruiser Prado" - так там не Прадо, там Ленд Крузер 200. Что за мутняк?
 
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x-funt (Посетители) Сегодня, 18:11
Так номера другой машине принадлежат. Плюс у него не крузак, сразу как увидел видео. Понял, что тут не ладное.
 
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Aleksandr Petrovich (Посетители) Сегодня, 17:42
tost Я ах...не в вацапе......................
 
 

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