VIP номеру -VIP правила: Водитель без прав на внедорожнике с поддельными номерами в Актау

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За управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (статья 590 часть 4 КоАП РК) водителю предусмотрен штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП) — 48 100 тенге или лишение права управления транспортными средствами на срок один год.
Также водителю грозит штраф в размере 15 МРП (36 075 тенге) согласно части 1 статьи 612 КоАП РК (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления им).
А за выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом (часть 3 статья 596 КоАП РК) предусмотрено лишение права на управление транспортными средствами на срок до шести месяцев.
Напомним, видеоролик под названием «VIP номеру -VIP правила» прислал пользователь Lada.kz в рубрику «Народные новости».
Также водителю грозит штраф в размере 15 МРП (36 075 тенге) согласно части 1 статьи 612 КоАП РК (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления им).
А за выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом (часть 3 статья 596 КоАП РК) предусмотрено лишение права на управление транспортными средствами на срок до шести месяцев.
- Материалы дела будут переданы в Специализированный административный суд Актау, - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, видеоролик под названием «VIP номеру -VIP правила» прислал пользователь Lada.kz в рубрику «Народные новости».