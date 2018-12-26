Попытку суицида предпринял мужчина в Актау

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Попытка суицида произошла вчера в 8 доме 8 микрорайона. По данным пресс-службы управления здравоохранения, мужчина находился в алкогольном опьянении.



- Мужчина проживает на втором этаже этого дома. Он, будучи в алкогольном опьянении, вышел из окна своей квартиры на крышу пристройки магазина на первом этаже. Работники Скорой помощи на месте происшествия обнаружили порезы на животе, на руках и ногах мужчины. Его доставили в МОБ, оказали первую медицинскую помощь. Состояние мужчины на сегодняшний день расценивается как стабильное, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.



Редакция направила официальный запрос в департамент Мангистауской области.