В Актау водитель напал на мужчину

Как стало известно, мужчина за рулем ГАЗ-53 задел Toyota Camry. Водитель пострадавшей иномарки начал выражаться нецензурной бранью и ударил противника головой. Водитель грузовика упал на землю. По кадрам ролика видно, что у него началось кровотечение.Очевидцы происходящего возмутились действиями нападавшего. На видео слышно, как водитель Toyota Camry заявляет, что должен был продать автомобиль через два часа.