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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:07

Просмотров: 3882

В Актау водитель напал на мужчину

Инцидент сняли на видео. По данным очевидцев, конфликт произошел днем 30 декабря.

Скриншот видео
Как стало известно, мужчина за рулем ГАЗ-53 задел Toyota Camry. Водитель пострадавшей иномарки начал выражаться нецензурной бранью и ударил противника головой. Водитель грузовика упал на землю. По кадрам ролика видно, что у него началось кровотечение.

Очевидцы происходящего возмутились действиями нападавшего. На видео слышно, как водитель Toyota Camry заявляет, что должен был продать автомобиль через два часа.



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Комментарии ( 6 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 20:31
Зря не сдержался.То,что продажа сорвётся сыграла свое роль,конечно.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Placida (Посетители) Сегодня, 20:28
лицо водителя тойоты какое-то знакомое..и кажется это не первая его агрессия..
 
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  • Шевченко 81
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 19:56
Выродок и точка.
P.S. Не человек.
 
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sergofan (Посетители) Сегодня, 19:42
Не повезло. Обоим.
 
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Diamond (Посетители) Сегодня, 19:41
Что ж теперь он ее не только не продаст через два часа..
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 19:37
Дикий запад

Дикий запад
 
 

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