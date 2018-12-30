В Актау водитель напал на мужчину

Скриншот видео
Как стало известно, мужчина за рулем ГАЗ-53 задел Toyota Camry. Водитель пострадавшей иномарки начал выражаться нецензурной бранью и ударил противника головой. Водитель грузовика упал на землю. По кадрам ролика видно, что у него началось кровотечение.
Очевидцы происходящего возмутились действиями нападавшего. На видео слышно, как водитель Toyota Camry заявляет, что должен был продать автомобиль через два часа.
Очевидцы происходящего возмутились действиями нападавшего. На видео слышно, как водитель Toyota Camry заявляет, что должен был продать автомобиль через два часа.