Мужчина покончил жизнь самоубийством в 9 микрорайоне Актау

Фото Рашида Исмагилова
Счёты с жизнью свел мужчина 1997 года рождения в 30 доме 9 микрорайона.
Инцидент произошел сегодня, 12 марта, примерно в 21:00.
Место суицида оцепили сотрудники полиции. Причины произошедшего выясняются.
По словам жителей, погибший молодой человек не проживал в этом доме.
Напомним, в 2018 году в 30 доме 9 микрорайона был обнаружен труп 16-летнего подростка.
Инцидент произошел сегодня, 12 марта, примерно в 21:00.
Место суицида оцепили сотрудники полиции. Причины произошедшего выясняются.
По словам жителей, погибший молодой человек не проживал в этом доме.
Напомним, в 2018 году в 30 доме 9 микрорайона был обнаружен труп 16-летнего подростка.
Оставьте свой комментарий первым.