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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 12:06

Просмотров: 1017

Начато расследование аварии на месторождении Каламкас

Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с территориальным департаментом по Мангистауской области проводится расследование обстоятельств аварии на месторождении Каламкас.

Возгорание на месторождении Каламкас
Поручено установить причины и виновных, действия которых привели к аварии.

- Расследование аварии находится на контроле комитета. Ликвидацией аварии занимается подрядная организация ТОО «Инженерная буровая компания «Si Bu», - сообщили в комитете индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Начато расследование аварии на месторождении Каламкас


В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК сообщили, что ЧП произошло в 04:40 часов на месторождении Каламкас АО «Мангистаумунайгаз». Здесь случилось самовозгорание грифона на аварийной скважине №8237.

- По информации руководства АО «Мангистаумунайгаз», для ликвидации возгорания привлечены восемь единиц спецтехники. Завезен необходимый объем средств для ликвидации возгорания. Создан штаб, также составлен план работы, и начаты работы по ликвидации возгорания, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее ЧП прокомментировали в комитете по чрезвычайным ситуациям Казахстана. Несколько дней назад, 22 марта, на этом же месторождении произошел выброс из скважины.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК сообщили о начатом расследовании.




Скриншот видео. Видео очевидцев


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Комментарии ( 2 )

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Blade Runner (Посетители) Сегодня, 13:28
Цитата: Жанар
Сколько дней?!, фонтанировала скважина, и не были приняты меры,по предотвращению возгорания...


Это все говорит о раздолбайстве в организации.
 
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  • Blade Runner
 Жанар (Посетители) Сегодня, 12:29
Нормальный феерверк, за безалаберность..
Сколько дней?!, фонтанировала скважина, и не были приняты меры,по предотвращению возгорания...Пока - это не произошло!.
ВСЕ!, только писали видео на телефоны..И выкладывали в ютюб.

Купаться будем?!..
 
 

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