Начато расследование аварии на месторождении Каламкас

Возгорание на месторождении Каламкас
Поручено установить причины и виновных, действия которых привели к аварии.
- Расследование аварии находится на контроле комитета. Ликвидацией аварии занимается подрядная организация ТОО «Инженерная буровая компания «Si Bu», - сообщили в комитете индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК сообщили, что ЧП произошло в 04:40 часов на месторождении Каламкас АО «Мангистаумунайгаз». Здесь случилось самовозгорание грифона на аварийной скважине №8237.
- По информации руководства АО «Мангистаумунайгаз», для ликвидации возгорания привлечены восемь единиц спецтехники. Завезен необходимый объем средств для ликвидации возгорания. Создан штаб, также составлен план работы, и начаты работы по ликвидации возгорания, - сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее ЧП прокомментировали в комитете по чрезвычайным ситуациям Казахстана. Несколько дней назад, 22 марта, на этом же месторождении произошел выброс из скважины.
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК сообщили о начатом расследовании.
Скриншот видео. Видео очевидцев
- Расследование аварии находится на контроле комитета. Ликвидацией аварии занимается подрядная организация ТОО «Инженерная буровая компания «Si Bu», - сообщили в комитете индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК сообщили, что ЧП произошло в 04:40 часов на месторождении Каламкас АО «Мангистаумунайгаз». Здесь случилось самовозгорание грифона на аварийной скважине №8237.
- По информации руководства АО «Мангистаумунайгаз», для ликвидации возгорания привлечены восемь единиц спецтехники. Завезен необходимый объем средств для ликвидации возгорания. Создан штаб, также составлен план работы, и начаты работы по ликвидации возгорания, - сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее ЧП прокомментировали в комитете по чрезвычайным ситуациям Казахстана. Несколько дней назад, 22 марта, на этом же месторождении произошел выброс из скважины.
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК сообщили о начатом расследовании.
Скриншот видео. Видео очевидцев