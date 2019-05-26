Азербайджанским браконьерам вынесли приговор в Мангистау

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По материалам дела, преступная группировка пересекла территориальные воды Каспийского моря и занималась незаконным отловом краснокнижной рыбы.



Приговором суда четверо иностранцев признаны виновными по части 4 статьи 335 и части 1 статьи 392 УК РК. Каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 500 месячных расчетных показателей или лишением сроком на пять лет.



Статья 392 часть 1 УК РК - Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан вне пунктов пропуска через Государственную границу, а равно умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан в указанных пунктах, совершенное по подложным документам или с обманным использованием действительных документов третьих лиц, а равно с нарушением установленного порядка.



Статья 335 часть 4 УК РК - Незаконная добыча рыб осетровых пород преступной группой.