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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:27

Просмотров: 979

Азербайджанским браконьерам вынесли приговор в Мангистау

Обвиняемые в незаконном пересечении границы и вылове рыбы на Каспийском море граждане Азербайджана выплатят штраф более 4 миллионов тенге. Об этом сообщает пресс-служба Каракиянского районного суда.

Фото из доступных источников
По материалам дела, преступная группировка пересекла территориальные воды Каспийского моря и занималась незаконным отловом краснокнижной рыбы.

Приговором суда четверо иностранцев признаны виновными по части 4 статьи 335 и части 1 статьи 392 УК РК. Каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 500 месячных расчетных показателей или лишением сроком на пять лет.

Статья 392 часть 1 УК РК - Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан вне пунктов пропуска через Государственную границу, а равно умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан в указанных пунктах, совершенное по подложным документам или с обманным использованием действительных документов третьих лиц, а равно с нарушением установленного порядка.

Статья 335 часть 4 УК РК - Незаконная добыча рыб осетровых пород преступной группой.


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Комментарии ( 5 )

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Lelik72 (Посетители) Сегодня, 16:46
Какая краснокнижная, о чем вы говорите!? Ограниченнаяя к вылову, да. Ее в магазинах продают, в ресторанах подают! За краснокнижную всех продавцов и шашлычников под суд отдали бы. Лада после блокировки своего сайта стала лажу печатать.
 
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Cаша (Посетители) Сегодня, 16:14
sakura.68,

Лишением крыши скорее всего. Ну там порганцы, рыбнадзоры, полиция и т.д.
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 15:27
Деньги у них есть заплатят и снова алга нашу рыбу ловить и отобьют деньги за два рейса на икре.

Сообщения удаляю не читая.
 
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sakura.68 (Посетители) Сегодня, 13:30
Или лишения чего, на пять долгих лет?

Engineer
 
 

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