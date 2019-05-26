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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:49

Просмотров: 1696

В Актау ликвидирован крупный канал поставки наркотиков

Около 100 килограммов марихуаны обнаружили полицейские при обыске в одной из квартир в Актау. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

Фото из доступных источников
По информации полиции, преступная группировка в составе трех жителей региона реализовала наркотики на территории нашей области, которые поставлялись по налаженному каналу из южных областей страны.

При обыске квартиры в Актау у мужчин было изъято более 94 килограммов марихуаны, расфасованной в 339 целлофановых свертках.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по части 4 статьи 296 УК РК. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Мужчины сознались в содеянном. Вещественные доказательства изъяты. Проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия.

Статья 296 часть 4 УК РК - Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере.

Наказание предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.



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Комментарии ( 4 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 16:59
Ян,
Конкурентов убрали. lol
 
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 Cаша (Посетители) Сегодня, 15:35
И куда же это всё теперь денется? lol

На самом деле нет разницы - покупать конфискованную траву или барыжью - цена то одна и та же.
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 15:06
Странно обычно все яйца в одной корзине не держат,а тут прямо дилентантлизм чистой воды или крыша была не протекаемая вариантов много.Скорее всего слили.

Сообщения удаляю не читая.
 
 

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