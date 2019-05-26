В Актау ликвидирован крупный канал поставки наркотиков

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По информации полиции, преступная группировка в составе трех жителей региона реализовала наркотики на территории нашей области, которые поставлялись по налаженному каналу из южных областей страны.



При обыске квартиры в Актау у мужчин было изъято более 94 килограммов марихуаны, расфасованной в 339 целлофановых свертках.



Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по части 4 статьи 296 УК РК. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Мужчины сознались в содеянном. Вещественные доказательства изъяты. Проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия.



Статья 296 часть 4 УК РК - Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере.



Наказание предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.



