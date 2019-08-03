Кабина «всмятку»: Водитель грузовика погиб в ДТП в Мангистау

Смертельное ДТП установили во время рейда капитан полиции Тайман Аншыбаев и старший лейтенант Нурлан Каштаев.Тайман Аншыбаев заметил странный факт: стоящий грузовик с прицепом накренился у скалы. Оказалось, что от удара груженный картошкой прицеп прижал кабину и водитель оказался зажатым в «тиски».Тайман Аншыбаев сразу же вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу.Как выяснилось, смертельное ДТП произошло в ночь с 1 на 2 августа на опасном участке дороги перевала Ман ата, между селами Шетпе и Бейнеу.Как установлено, погибший являлся водителем данного транспортного средства, был уроженцем Жамбылской области.Обстоятельства ДТП уточняются.