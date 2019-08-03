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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:23

Просмотров: 3813

Кабина «всмятку»: Водитель грузовика погиб в ДТП в Мангистау

По предварительным данным, водитель грузовика с прицепом не справился с управлением и на полном ходу врезался в скалу. Подробности предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Участок дороги сразу упирается в скалу. Фото очевидцев
Смертельное ДТП установили во время рейда капитан полиции Тайман Аншыбаев и старший лейтенант Нурлан Каштаев.

Тайман Аншыбаев заметил странный факт: стоящий грузовик с прицепом накренился у скалы. Оказалось, что от удара груженный картошкой прицеп прижал кабину и водитель оказался зажатым в «тиски».

Тайман Аншыбаев сразу же вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу.

Как выяснилось, смертельное ДТП произошло в ночь с 1 на 2 августа на опасном участке дороги перевала Ман ата, между селами Шетпе и Бейнеу.

Как установлено, погибший являлся водителем данного транспортного средства, был уроженцем Жамбылской области.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Кабина «всмятку»: Водитель грузовика погиб в ДТП в Мангистау


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Комментарии ( 5 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 11:56
Мимоза,
Не нашлось больше темы для стёба.
 
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 Мимоза (Посетители) Сегодня, 11:07
юмористы блин
 
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Neo_242 (Посетители) Сегодня, 10:45
Aty qaiyrly bolsyn. Basqa jurgizuwcilerge sabaq bolsa iygi.
 
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Seawolf (Посетители) Сегодня, 10:40
Цитата: htc
У Таймана Аншыбаева дома картошки много стало наверно

До 3имы, думаю, xватит... mmmm
 
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htc (Посетители) Сегодня, 10:24
У Таймана Аншыбаева дома картошки много стало наверно
 
 

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