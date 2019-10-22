МВД РК проводит проверку по факту избиения девушки-инвалида из Актау в отделении полиции Нур-Султана

Фото со страницы в Facebook правозащитника Елены Семёновой
О неправомерных действиях полиции в отношении жительницы Актау Анастасии Мурашовой заявили общественники. Они утверждают, что инвалида первой группы, которая приехала в августе этого года в столицу на обследование, два дня держали в ЛУВД, морили голодом и избивали.
- Два дня Настя находилась сначала в кабинете сотрудников полиции ЛУВД, а затем в кабинете следователя ЛУВД в психологическом шоке, ужасе от происходящего с ней и страхе, что ещё может произойти в стенах отдела полиции. Два дня ей не давали пить и кушать, ей не давали звонить, спала она там же на стульях в кабинете у следователя, - рассказал на своей странице в Facebook правозащитник Елена Семёнова.
По данным Today.kz, всё это произошло на фоне конфликта Анастасии с работницей ЖД-кассы.
По словам матери девушки Натальи Мурашовой, на ответ кассира об отсутствии билетов из Нур-Султана до Актау и предложении выкупить последний через посредников за 50 тысяч тенге Анастасия, возмутившись, разбила свой телефон о стойку. Кассир вызвала полицию.
- Кассир сказал, что если не нравится, то, мол, можешь не брать, только уйди отсюда. Ну, тут, соответственно, Настя разворачивается, берет и с психу свой телефон разбивает. Сами же понимаете, множество операций, пересадка органов, клиническая смерть. Это ведь всё тоже влияет. Ну, кассирша и вызвала полицию. Мою дочь, чтобы вывести, нужно очень постараться. Полицейские приходят, видят, что телефон разбитый, просят её пройти в отделение, Настя не сопротивляется, - поделилась Наталья Мурашова.
Дальше, по словам матери девушки-инвалида, в кабинете ЛУВД один из сотрудников полиции хватает её за руки и душит. Настя пытается вырваться, падает на пол, полицейский её избивает и бьёт коленом в солнечное сплетение, Настя начинает задыхаться.
- В позе ласточки Настю тащат, пытаясь вывести её из кабинета, обещая увести в психушку, о дверной проём Насте разбивают голову, она теряет сознание, приходит в себя уже в больнице, - написала правозащитник Семёнова, отметив, что после инцидента девушка около двух недель была вынуждена ночевать на вокзале, так как в полиции ей запретили куда-либо выезжать из-за предстоящего суда.
К слову, на девушку завели дело по факту «сопротивления сотрудникам полиции».
- Ребёнок защищался. Её обвиняют в том, что она, якобы, ударила и укусила сотрудника полиции. Теперь нам всячески угрожают, заставляют подписать бумаги, ехать в суд в Нур-Султан. Настя до сих пор не отошла, ночами не спит, стала очень агрессивная. Мы записались к психологу и невропатологу, ей прописали успокоительные, - говорит Наталья Мурашова.
В Министерстве внутренних дел РК знают о случившемся. По информации ведомства, в настоящее время по данному факту проводится служебная проверка.
- По данному факту управлением собственной безопасности проводится служебная проверка, - ответили в министерстве.
- Два дня Настя находилась сначала в кабинете сотрудников полиции ЛУВД, а затем в кабинете следователя ЛУВД в психологическом шоке, ужасе от происходящего с ней и страхе, что ещё может произойти в стенах отдела полиции. Два дня ей не давали пить и кушать, ей не давали звонить, спала она там же на стульях в кабинете у следователя, - рассказал на своей странице в Facebook правозащитник Елена Семёнова.
По данным Today.kz, всё это произошло на фоне конфликта Анастасии с работницей ЖД-кассы.
По словам матери девушки Натальи Мурашовой, на ответ кассира об отсутствии билетов из Нур-Султана до Актау и предложении выкупить последний через посредников за 50 тысяч тенге Анастасия, возмутившись, разбила свой телефон о стойку. Кассир вызвала полицию.
- Кассир сказал, что если не нравится, то, мол, можешь не брать, только уйди отсюда. Ну, тут, соответственно, Настя разворачивается, берет и с психу свой телефон разбивает. Сами же понимаете, множество операций, пересадка органов, клиническая смерть. Это ведь всё тоже влияет. Ну, кассирша и вызвала полицию. Мою дочь, чтобы вывести, нужно очень постараться. Полицейские приходят, видят, что телефон разбитый, просят её пройти в отделение, Настя не сопротивляется, - поделилась Наталья Мурашова.
Дальше, по словам матери девушки-инвалида, в кабинете ЛУВД один из сотрудников полиции хватает её за руки и душит. Настя пытается вырваться, падает на пол, полицейский её избивает и бьёт коленом в солнечное сплетение, Настя начинает задыхаться.
- В позе ласточки Настю тащат, пытаясь вывести её из кабинета, обещая увести в психушку, о дверной проём Насте разбивают голову, она теряет сознание, приходит в себя уже в больнице, - написала правозащитник Семёнова, отметив, что после инцидента девушка около двух недель была вынуждена ночевать на вокзале, так как в полиции ей запретили куда-либо выезжать из-за предстоящего суда.
К слову, на девушку завели дело по факту «сопротивления сотрудникам полиции».
- Ребёнок защищался. Её обвиняют в том, что она, якобы, ударила и укусила сотрудника полиции. Теперь нам всячески угрожают, заставляют подписать бумаги, ехать в суд в Нур-Султан. Настя до сих пор не отошла, ночами не спит, стала очень агрессивная. Мы записались к психологу и невропатологу, ей прописали успокоительные, - говорит Наталья Мурашова.
В Министерстве внутренних дел РК знают о случившемся. По информации ведомства, в настоящее время по данному факту проводится служебная проверка.
- По данному факту управлением собственной безопасности проводится служебная проверка, - ответили в министерстве.