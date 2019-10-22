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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:22

Просмотров: 1142

МВД РК проводит проверку по факту избиения девушки-инвалида из Актау в отделении полиции Нур-Султана

Родственники пострадавшей заявляют, что девушку избивали, душили и два дня морили голодом. В Министерстве внутренних дел РК проводят внутреннее расследование по факту избиения девушки-инвалида на вокзале Нур-Султана, передает Today.kz.

Фото со страницы в Facebook правозащитника Елены Семёновой
О неправомерных действиях полиции в отношении жительницы Актау Анастасии Мурашовой заявили общественники. Они утверждают, что инвалида первой группы, которая приехала в августе этого года в столицу на обследование, два дня держали в ЛУВД, морили голодом и избивали.

- Два дня Настя находилась сначала в кабинете сотрудников полиции ЛУВД, а затем в кабинете следователя ЛУВД в психологическом шоке, ужасе от происходящего с ней и страхе, что ещё может произойти в стенах отдела полиции. Два дня ей не давали пить и кушать, ей не давали звонить, спала она там же на стульях в кабинете у следователя, - рассказал на своей странице в Facebook правозащитник Елена Семёнова.

По данным Today.kz, всё это произошло на фоне конфликта Анастасии с работницей ЖД-кассы.

По словам матери девушки Натальи Мурашовой, на ответ кассира об отсутствии билетов из Нур-Султана до Актау и предложении выкупить последний через посредников за 50 тысяч тенге Анастасия, возмутившись, разбила свой телефон о стойку. Кассир вызвала полицию.

- Кассир сказал, что если не нравится, то, мол, можешь не брать, только уйди отсюда. Ну, тут, соответственно, Настя разворачивается, берет и с психу свой телефон разбивает. Сами же понимаете, множество операций, пересадка органов, клиническая смерть. Это ведь всё тоже влияет. Ну, кассирша и вызвала полицию. Мою дочь, чтобы вывести, нужно очень постараться. Полицейские приходят, видят, что телефон разбитый, просят её пройти в отделение, Настя не сопротивляется, - поделилась Наталья Мурашова.

Дальше, по словам матери девушки-инвалида, в кабинете ЛУВД один из сотрудников полиции хватает её за руки и душит. Настя пытается вырваться, падает на пол, полицейский её избивает и бьёт коленом в солнечное сплетение, Настя начинает задыхаться.

- В позе ласточки Настю тащат, пытаясь вывести её из кабинета, обещая увести в психушку, о дверной проём Насте разбивают голову, она теряет сознание, приходит в себя уже в больнице, - написала правозащитник Семёнова, отметив, что после инцидента девушка около двух недель была вынуждена ночевать на вокзале, так как в полиции ей запретили куда-либо выезжать из-за предстоящего суда.

К слову, на девушку завели дело по факту «сопротивления сотрудникам полиции».

- Ребёнок защищался. Её обвиняют в том, что она, якобы, ударила и укусила сотрудника полиции. Теперь нам всячески угрожают, заставляют подписать бумаги, ехать в суд в Нур-Султан. Настя до сих пор не отошла, ночами не спит, стала очень агрессивная. Мы записались к психологу и невропатологу, ей прописали успокоительные, - говорит Наталья Мурашова.

В Министерстве внутренних дел РК знают о случившемся. По информации ведомства, в настоящее время по данному факту проводится служебная проверка.

- По данному факту управлением собственной безопасности проводится служебная проверка, - ответили в министерстве.



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Комментарии ( 3 )

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  • HiWatch
 Maik (Посетители) Сегодня, 19:15
Цитата: kz1990
Ужас что же за полицейские такие так поступать с инвалидом?

Обычные ***** на всех вокзалах и аэропортах линейщики самая низкая каста из ментов,за инвалида ответят перед господом нашим единым и уйдут на тот свет одни раньше другие немного позже,но уйдут все.

Sing birds sing.
 
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  • Maik
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 19:01
Ужас что же за полицейские такие так поступать с инвалидом? И как всегда кассиры отличились продажей билетов через посредников!
Надеюсь Министерство внутренних дел разберется с этим происшествием! angry
 
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  • Feniks
  • мунайши73
  • Maik
 RRR (Посетители) Сегодня, 17:36
«Вселенский опыт говорит,
что погибают царства
не оттого, что тяжек быт
или страшны мытарства.
А погибают оттого
(и тем больней, чем дольше),
что люди царства своего
не уважают больше». (C)
 
 

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