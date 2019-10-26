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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:47

Просмотров: 2076

Мужчину с арсеналом оружия задержали в Актау

Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции 25 октября. В данный момент проверяется причастность нарушителя к другим преступлениям. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области
Жителя Актау задержали при сбыте боеприпасов.

- В ходе обысковых мероприятий по месту жительства сотрудниками управления криминальной полиции (УКП) области было обнаружено и изъято 12 единиц оружия и 1497 единиц боеприпасов, а также множество к ним запчастей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчину с арсеналом оружия задержали в Актау

Мужчину с арсеналом оружия задержали в Актау

Мужчину с арсеналом оружия задержали в Актау


Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 287 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК).

Мужчину с арсеналом оружия задержали в Актау


- Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания (ИВС). Проводится досудебное расследование. Назначена судебно-баллистическая экспертиза. Также в данный момент проверяется причастность задержанного к другим преступлениям, - подытожили в пресс-службе полиции области.




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Комментарии ( 1 )

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kazakhstan (Посетители) Сегодня, 14:41
Виноват как всегда Аблязов.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 13:45
Интересно,каким транспортом доставили сюда это оружие?

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 

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