Мужчину с арсеналом оружия задержали в Актау

Статья 287. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

1. Незаконные ношение или сбыт холодного оружия, за исключением, когда ношение холодного оружия связано с охотничьим промыслом, а равно продажа работниками организаций торговли оружия и боевых припасов к нему физическим лицам, организациям, не имеющим соответствующего разрешения, – наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста восьмидесяти часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.

2. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним - наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств – наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или неоднократно, – наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

5. Деяния, предусмотренные частями третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные преступной группой, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления. Не признается добровольной сдача предметов, указанных в настоящей статье, в случае их изъятия при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.

Жителя Актау задержали при сбыте боеприпасов.- В ходе обысковых мероприятий по месту жительства сотрудниками управления криминальной полиции (УКП) области было обнаружено и изъято 12 единиц оружия и 1497 единиц боеприпасов, а также множество к ним запчастей, - сообщили в пресс-службе ведомства.Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 287 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК).- Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания (ИВС). Проводится досудебное расследование. Назначена судебно-баллистическая экспертиза. Также в данный момент проверяется причастность задержанного к другим преступлениям, - подытожили в пресс-службе полиции области.