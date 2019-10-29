Пьяный водитель внедорожника сбил девушку на пешеходном переходе и попал в аварию в Актау

- В отношении водителя Lexus LX 570 был составлен протокол по части 3 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло причинение потерпевшему вреда здоровью), - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

По информации пресс-службы департамента полиции Мангистау, водитель Lexus LX 570 выехал на полосу встречного движения и сбил девушку на пешеходном переходе. Затем совершил столкновение с легковым автомобилем.Сбитую девушку, как отметили в управлении здравоохранения области, попутным транспортом доставили в отделение травматологии Мангистауской областной больницы (МОБ).Прибывшая бригада Скорой помощи с места происшествия доставила в МОБ ещё одного пострадавшего мужчину, который в момент столкновения находился в легковом автомобиле. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Также зафиксированы ушиб левого плечевого сустава и закрытый перелом верхней третьей части бедра слева.Автомобиль виновника ДТП эвакуирован на штрафную стоянку. Правонарушителю грозит лишение права управления транспортным средством на срок пять лет.