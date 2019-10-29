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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:04

Просмотров: 5234

Пьяный водитель внедорожника сбил девушку на пешеходном переходе и попал в аварию в Актау

Дорожный инцидент произошёл примерно в 13:00 часов 29 октября напротив Мангистауского колледжа туризма в 23 микрорайоне Актау.

Кадр видео
По информации пресс-службы департамента полиции Мангистау, водитель Lexus LX 570 выехал на полосу встречного движения и сбил девушку на пешеходном переходе. Затем совершил столкновение с легковым автомобилем.

Сбитую девушку, как отметили в управлении здравоохранения области, попутным транспортом доставили в отделение травматологии Мангистауской областной больницы (МОБ).

Прибывшая бригада Скорой помощи с места происшествия доставила в МОБ ещё одного пострадавшего мужчину, который в момент столкновения находился в легковом автомобиле. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Также зафиксированы ушиб левого плечевого сустава и закрытый перелом верхней третьей части бедра слева.

- В отношении водителя Lexus LX 570 был составлен протокол по части 3 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло причинение потерпевшему вреда здоровью), - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.


Автомобиль виновника ДТП эвакуирован на штрафную стоянку. Правонарушителю грозит лишение права управления транспортным средством на срок пять лет.




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Комментарии ( 12 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 19:49
Одним словом беспредел!
Выпил, или с бодуна оставь машину - пешком или такси - золотое правило.
Вообще получается уголовное должно быть, есть жертвы, еще и по синьке...
 
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  • Empro
 Князь (Посетители) Сегодня, 19:21
Там студенты часто переходят и именно для них там зебру сделали,кстати видно там далеко и хорошо просто тип на крузаке летел перестраиваясь из ряда в ряд и там уже без вариантов сбил и столкнулся. Шохе трындец видел у него бочина и даже фара целая когда уже эти гавнюки научатся нормально ездить без закидонов и выкидонов и главное трезвыми?
 
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  • Korenaya
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:21
Цитата: Ohotnik
А если этот автомобиль не его? Например, по доверенности ездит или в совместном пользовании с супругой? Или вообще за предприятием числится?

Плевать,на ком числится автомобиль! Именно это и будет держать человека от пьянки за рулём. Я за конфискацию! Машина на всю семью? Сел за руль бухой---ходите все пешком! И это ещё хорошо,если машина своя. А если машина друга или вообще числится за предприятием--то выплачивай стоимость машины! Хрен кто сядет после этого за руль бухой.
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 18:11
Плевал он на ваши пять лет .у него тачка связи и будет дальше бухой гонять .страна у нас такая все через связи и одно место
 
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  • Empro
 master_kz (Посетители) Сегодня, 18:03
что повлекло причинение потерпевшему вреда здоровью)

А какой степени тяжести? Раз увезли это средней или тяжелой. А это никак не административное а уже уголовное, так в ПДД учили, хотя, о чем это я-))
 
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  • master_kz
  • Gen Oxy
  • leo529
 GuF (Посетители) Сегодня, 17:49
Откупиться ,занесут кому надо в итоге пешеходы и водитель встречки еще будут виноваты
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:40
Цитата: Ohotnik
Или вообще за предприятием числится?

об этом уже речь не идёт , т.к. думаю ему уже ТАКУЮ машину не доверят и вообще останется ли он там работать

Например, по доверенности ездит или в совместном пользовании с супругой?


ну а это уже на их совести.

вот сейчас они пытаются закон ввести о конфискации и тут ВОТ возникает вот эта проблема, вдруг машина одна в семье а ездят 3 человека или два. ду, тут, делема. наказывать всю семью из-за одного
 
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Ohotnik (Посетители) Сегодня, 17:27
Цитата: strana.kz
с конфискацией автомобиля

А если этот автомобиль не его? Например, по доверенности ездит или в совместном пользовании с супругой? Или вообще за предприятием числится? Другое дело заставить выплачивать пострадавшим за лечение, потерю работоспособности, моральный вред, а в летальном случае за потерю кормильца всю жизнь пенсию платить семье погибшего.
 
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  • tolk
  • Korenaya
 klassik88 (Посетители) Сегодня, 17:08
Вывести на площадь и дать 100 ударов плетью и чтоб били родственники пострадавшиж.
 
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sergofan (Посетители) Сегодня, 17:07
Цитата: strana.kz
с конфискацией автомобиля. он и без прав будет ездить.

Наши законотворцы только обсуждают, принимать ли такой закон, позволяющий это делать, т.е. конфискацию авто. И еще неизвестно, примут ли.
 
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