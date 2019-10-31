В Актау сбили 11-летнюю девочку

По информации медиков, прибывшая бригада доставила пострадавшую в травматологической отделение областной детской больницы.У нее диагностировали закрытый перелом плечевой кости.Девочке была оказана медицинская помощь, после чего ее отпустили домой.Lada.kz ожидает официальный комментарий от пресс-службы департамента полиции Мангистауской области.