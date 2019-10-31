В Актау сбили 11-летнюю девочку

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По информации медиков, прибывшая бригада доставила пострадавшую в травматологической отделение областной детской больницы.
У нее диагностировали закрытый перелом плечевой кости.
Девочке была оказана медицинская помощь, после чего ее отпустили домой.
Lada.kz ожидает официальный комментарий от пресс-службы департамента полиции Мангистауской области.
У нее диагностировали закрытый перелом плечевой кости.
Девочке была оказана медицинская помощь, после чего ее отпустили домой.
Lada.kz ожидает официальный комментарий от пресс-службы департамента полиции Мангистауской области.
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