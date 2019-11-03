Погоню за Hummer в Актау прокомментировали в полиции

- На него составлены два административных протокола по части 1 статьи 613 КоАП РК (Невыполнение законного требования полиции об остановке транспортного средства) и части 1 статьи 593 КоАП РК (Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов), - отметили в ведомстве.

Водитель Hummer со столичными номерами отказался остановиться по требованию полиции на проспекте между 7 и 8 микрорайонами.Полицейские догнали внедорожник у площади «Ынтымак», преградив ему дорогу на светофоре.В полиции сообщили, что водитель Hummer якобы не услышал требования об остановке.Водителю грозит штраф в размере 35 месячных расчётных показателей (МРП), то есть 88 375 тенге.Напомним, видео погони разместили в рубрике «Народные новости» пользователи lada.kz