«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 16 Ноября
+5...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 388.07 KZT
  • €1 = 427.54 KZT
  • 1 RUB = 6.08 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:17

Просмотров: 808

Полицейского оштрафовали в Актау

Нарушивший правила дорожного движения водитель патрульного автомобиля понесёт наказание по статье 601 Кодекса об административных правонарушениях РК. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
В отношении сотрудника полиции, который совершил запрещённый манёвр на дороге в 28 микрорайоне,
была проведена служебная проверка.

- Составлен протокол по статье 601 КоАП РК. К нему будут приняты меры дисциплинарного характера, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее пользователь Lada.kz прислал видеоролик, на котором видно, как патрульная машина совершила поворот налево, несмотря на запрещённый знак.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • kolu411
  • 335
 askar1905 (Посетители) Сегодня, 16:02
Вообще то за такое лищение прав. И зачем он без прав в патрульной полиции. Уволить . Если он сам не уважает закон.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Neo_454 (Посетители) Сегодня, 15:54
Отправить на пересдачу.
Надеюсь в результате никто не сомневается.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • kolu411
  • Empro
 Тина (Посетители) Сегодня, 15:52
По мне, если сам полицейский не соблюдает правила, значит он плохой сотрудник, не выполняет свою работу- а таких надо увольнять! В обычной жизни, не выполняешь, или плохо выполняешь свою работу, тебя увольняют

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • kolu411
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:39
К нему будут приняты меры дисциплинарного характера

Почему дисциплинарного? Статья 601 КоАП РК предусматривает административное наказание! money
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика