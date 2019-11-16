Полицейского оштрафовали в Актау

Кадр видео
В отношении сотрудника полиции, который совершил запрещённый манёвр на дороге в 28 микрорайоне,
была проведена служебная проверка.
- Составлен протокол по статье 601 КоАП РК. К нему будут приняты меры дисциплинарного характера, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее пользователь Lada.kz прислал видеоролик, на котором видно, как патрульная машина совершила поворот налево, несмотря на запрещённый знак.
была проведена служебная проверка.
- Составлен протокол по статье 601 КоАП РК. К нему будут приняты меры дисциплинарного характера, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее пользователь Lada.kz прислал видеоролик, на котором видно, как патрульная машина совершила поворот налево, несмотря на запрещённый знак.