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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:23

Просмотров: 750

В Актау поставили на учет 25 проституток

Жриц любви стражи порядка выявили при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-трафик». Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото автора из архива «Лады»
Так, в период с 20 по 22 ноября полицейские проверяли банные комплексы и съемные квартиры.

За организацию или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество (Статья 309 УК РК) блюстители закона привлекли к ответственности четырех человек.

Также полиция выявила три факта административных нарушений по статье 449 КоАП РК (Приставание в общественных местах), один факт по статье 450 КоАП РК (Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества).

За нарушение миграционного законодательства задержаны девять гражданок Узбекистана, которые оказывали интимные услуги. Двое из них водворены в приемник-распределитель.

Кроме этого выявлены и поставлены на учет по категории «проститутка» 25 девушек.



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Комментарии ( 2 )

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vaterloo (Посетители) Сегодня, 16:47
Давно бы легализовали и закрылась очередная кормушка!!
 
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Lady_M (Посетители) Сегодня, 16:22
задержаны девять
двое из них водворены в приемник-распределитель.
что то не понятно, а 7 откупились на месте и оплатили штраф??? draznilka
 
 

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