Жителям Актау в соцсетях предлагают работу наркокурьеров

По словам молодых людей, в социальной сети Вконтакте к ним поступили сообщения о трудоустройстве с незнакомых аккаунтов. По дальнейшим вопросам предложили связаться в WhatsApp.Работа заключается в распространении так называемых «закладок» с курительными смесями. Заработная плата в месяц, по словам организаторов наркобизнеса, составит 920 тысяч тенге.Lada.kz ожидает официальный комментарий от пресс-службы департамента полиции Мангистауской области.