В полиции Актау прокомментировали рассылку о трудоустройстве наркокурьером

- Наркодилеры завлекают молодежь, обещая им легкий заработок, а в итоге это приводит к продолжительным тюремным срокам и навсегда испорченной биографии, - отметили в ведомстве.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности на постоянной основе проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению сайтов, а также лиц, которые причастны к преступной деятельности по распространению наркотиков через интернет-ресурсы на территории Казахстана.Полицейские просят жителей Актау игнорировать данные сообщения, а также не распространять их среди своих друзей и знакомых.При обнаружении подобных фактов полиция просит сообщать на номер «102» либо отправлять информацию на специальный номер WhatsApp управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области: