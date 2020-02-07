В Мангистау чиновница призналась в получении взяток за ускорение получения инвалидности

Антикоррупционной службой региона начато досудебное расследование в отношении заместителя руководителя департамента труда, социальной защиты и миграции Мангистауской области по подозрению в совершении коррупционных преступлений.- Она подозревается в получении на системной основе взяток от граждан за незаконное ускорение присвоения инвалидности. Процессуальное задержание не применялось в связи с признанием вины и с получением от подозреваемой в присутствии защитника письменного обязательства о явке, - отметили в антикоррупционной службе региона.