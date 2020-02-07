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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:18

Просмотров: 306

В Мангистау чиновница призналась в получении взяток за ускорение получения инвалидности

В Мангистау заместителя руководителя департамента труда и соцзащиты подозревают в неоднократном получении взяток. Об этом сообщили в антикоррупционной службе Мангистауской области.

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Антикоррупционной службой региона начато досудебное расследование в отношении заместителя руководителя департамента труда, социальной защиты и миграции Мангистауской области по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

- Она подозревается в получении на системной основе взяток от граждан за незаконное ускорение присвоения инвалидности. Процессуальное задержание не применялось в связи с признанием вины и с получением от подозреваемой в присутствии защитника письменного обязательства о явке, - отметили в антикоррупционной службе региона.




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Комментарии ( 2 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 10:30
заместителя руководителя департамента труда и соцзащиты подозревают в неоднократном получении взяток.

"Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции".
Поправки включают в себя норму об установлении персональной ответственности руководителей, в том числе министров и акимов, в случае привлечения за коррупцию их подчиненных.
Токаев заявил, что руководители должны подавать в отставку в случае коррупции подчиненных.
Почему у нас не работают эти нормы? Руководителя в отставку!
 
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  • tolk
 214 (Посетители) Сегодня, 10:24
"Незаконное ускорение" это что? Ладно ещё понимаю "незаконное присвоение", фиктивная инвалидность, туда-сюда. А тут типа ноги уже нет, но процедура установления сего прискорбного факта длительная, а эта мадама за деньги такая хоба - "точно нет, держи костыли и удостоверение"? Так это у нас тогда в системе проблема какая-то...
 
 

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