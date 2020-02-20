Житель Актау укусил полицейского

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По материалам дела, житель 4 микрорайона вернулся домой пьяным, что вызвало возмущение у его супруги. Она попросила его покинуть квартиру, на что он не обратил внимание. Ей пришлось вызвать участкового.



Мужчина также проигнорировал требование сотрудника полиции уйти из квартиры. Он начал оскорблять представителя власти, затем нанёс ему удар кулаком в пах и укусил сотрудника полиции. В результате этого страж порядка получил легкие телесные повреждения.



Дебошира признали виновным по части 1 статьи 378 УК РК (Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей) и по части 1 статьи 380 УК РК (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти).



Ему назначили наказание в виде общественных работ сроком на 60 часов, а также по приговору суда он получил один год условного срока.