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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:47

Просмотров: 1525

Водитель раскурочил свой Mercedes в ДТП в Актау

Дорожный инцидент произошёл в ночь на 23 февраля рядом с налоговым департаментом по Мангистауской области в 31А микрорайоне. Подробности сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото очевидца
По информации ведомства, водитель Mercedes-Benz не справился с рулевым управлением и, снеся зелёные насаждения, протаранил фонарный столб и врезался в бордюр.

Водитель раскурочил свой Mercedes в ДТП в Актау


Водителю была оказана медицинская помощь, и он был отпущен домой.

Водитель раскурочил свой Mercedes в ДТП в Актау


- По данному факту полиция составила административный протокол по статье 610 КоАП РК. Материалы дела буду переданы в специализированный административный суд Актау для принятия процессуального решения, - отметили в ведомстве.


Водитель раскурочил свой Mercedes в ДТП в Актау




Для справки:

Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества

1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.

3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Влекут штраф в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.



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Комментарии ( 3 )

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 Ян (Посетители) Сегодня, 19:39
Баран. Точно такой же с номером 111 ***12 регион воткнулся в меня недавно выйдя на встречку,дети мои его так напрягли без гаи мало не показалось,но бараном он не перестал быть и скорее всего на снимке его мерс. Очень похож,очень уверен просто.

Читаю много,подписок масса.Спорить бесполезно. Регулярно в ЮТУБЕ.
 
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 Коммунист. (Посетители) Сегодня, 18:32
Водителю была оказана медицинская помощь, и он был отпущен домой.

И!,Он пошёл оформлять кредит на новый авто... popa ...Водятлы - сайгаки..

Когда?!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
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  • ABCD
  • Papirosso
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 Yanis (Посетители) Сегодня, 18:02
Хорошая машина, раз водителя даже госпитализировать не стали.

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
 

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