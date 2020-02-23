Водитель раскурочил свой Mercedes в ДТП в Актау

- По данному факту полиция составила административный протокол по статье 610 КоАП РК. Материалы дела буду переданы в специализированный административный суд Актау для принятия процессуального решения, - отметили в ведомстве.

По информации ведомства, водитель Mercedes-Benz не справился с рулевым управлением и, снеся зелёные насаждения, протаранил фонарный столб и врезался в бордюр.Водителю была оказана медицинская помощь, и он был отпущен домой.